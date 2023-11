GUÈVREMONT, Eddy



À Montréal, le 31 octobre 2023, est décédé à l'âge de 84 ans M. Eddy Guèvremont, époux de (feu) Micheline Godin.Il laisse dans le deuil ses enfants, Joanne (Patric) et Mathieu (Hélène), ainsi que ses petits-enfants, Étienne, Guillaume, Alexandre et Elizabeth ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Memoria, situé au 3254 rue de Bellechasse, à Montréal,le vendredi 24 novembre de 15 h à 21 h, ainsi que le samedi 25 novembre, de 9 h à 10 h 30. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu au même endroit à 10 h 30.Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC :