HOGUE, Lise (née Courcelles)



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 10 novembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lise Courcelles, épouse de feu M. Alphonse Hogue, de St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Danielle Lafortune), Robert (Christine Grosleau) et Francine (Gervais Lafortune), ses 9 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants, sa soeur Réjeanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 novembre 2023 à compter de 10h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 24 novembre 2023 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.