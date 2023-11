À VOIR: Horvat pleure à chaudes larmes pendant l’hommage des Canucks

Bo Horvat a été très ému par l’hommage rendu par les Canucks à son retour à Vancouver, mercredi soir.

Le vétéran attaquant a versé un flot de larmes en regardant la vidéo de ses meilleurs moments projetée sur l’écran géant du Rogers Arena. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Horvat a disputé neuf saisons avec les Canucks. Il a été échangé aux Islanders de New York le 30 janvier contre les attaquants Aatu Raty et Anthony Beauvillier et un choix de premier tour au repêchage de 2023.

Cet affrontement est diffusé à TVA Sports.