SAWYER, Lynn



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 31 octobre 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Lynn Sawyer.Elle laisse dans le deuil son époux Richard Lamoureux, ses filles Mélanie (René) et Josée, ses petits-fils Christopher, William et Anthony, ses frères Raymond et Michel, sa soeur Sylvia, son beau-frère Pierre, sa belle-soeur Ginette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1le vendredi 24 novembre 2023 de 13h à 16h et de 17h à 20h.La cérémonie aura lieu en l'église Saint-Henri de Mascouche (3000 ch. Sainte-Marie, Mascouche, J7K 1P1) le samedi 25 novembre 2023 à 10h.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.https://fondationicm.org/les-facons-de-donner/