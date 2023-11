[BALADO] Faut-il rebaptiser certains oiseaux?

Partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Afrique, environ 10% des animaux et des plantes portent des noms propres, comme le colibri d’Anna ou le corème de Conrad.

• À lire aussi: [BALADO] Le chant des oiseaux est bon pour la santé

Ces noms datent surtout du 19e siècle, et ont été donnés par des soldats et scientifiques européens qui colonisaient la planète, et qui étaient souvent les premiers à apercevoir ces espèces qu’ils ne connaissaient pas.

Mais ces noms sont de plus en plus contestés, et pour cause.

Écoutez Sophie Croteau et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

Écoutez Véronique Morin et Charles Trahan dans le balado En 5 minutes: