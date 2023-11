Arts martiaux mixtes: Marc-André Barriault a tout vendu pour se réinventer

Il faut parfois sortir de sa zone de confort pour se réinventer. Marc-André Barriault l’a fait et a réussi son pari.

Le combattant d’arts martiaux mixtes originaire de Gatineau a amorcé sa carrière dans l’UFC avec trois défaites. Il a ensuite pris une décision qui a changé sa trajectoire.

«Je suis chanceux, j’ai une partenaire qui n’a pas peur alors en mai 2021, on a tout vendu et on est partis avec la roulotte et le chien et on a pris la direction de la Floride sans avoir de plan B.

«On est allés à Deerfield Beach, ç’a tout changé, mais ç’a fait du bien parce que je me suis dépaysé et je me suis rebâti. Je loue ma roulotte, j’ai acheté deux maisons mobiles et on reste dans un mode de vie simple.»

Reconstruction

C’est au Kill Cliff Fight Club de l’entraîneur en chef Henry Hooft qu’il a amorcé sa reconstruction.

«Je voyais que j’avais des lacunes, qu’il fallait que je me dépayse et que je sorte de ma zone de confort et c’est pour ça que j’ai perdu mes trois premiers combats dans l’UFC.

«C’était toujours le même résultat qui se répétait, je ne m’étais déconstruit pour me reconstruire. Je suis allé l’essayer deux semaines, je suis tombé sous le charme, je suis revenu et en deux mois on avait tout liquidé.»

Mais il aurait très bien pu être largué par l’UFC qui n’a pas la réputation d’être bien patiente avec les combattants qui enchaînent les revers.

«J’ai tout vécu à l’UFC, j’ai perdu, gagné, je me suis fait soumettre, j’ai subi un K.-O., j’ai gagné par K.-O. et par soumission. Ils savent que je peux aller dans toutes les directions.»

Jugement cruel

Il existe un côté cruel au monde des arts martiaux mixtes où les combattants montent dans l’octogone trois ou quatre fois par année à coup de trois rounds de cinq minutes. C’est une heure de leur vie sur douze mois.

«Deux mois d’entraînement pour 15 minutes de combats, ça peut être cruel parce que tu es jugé sur 15 minutes seulement, les gens vont juste se souvenir ce que tu as fait ce soir-là et pas avant.»

Au moins, son sport commence à avoir le respect qu’il mérite.

«On est de moins en moins vu comme un sport barbare, il y a encore des gens qui pensent que c’est une bataille de hockey et oui ça arrive qu’on fasse juste se taper dessus coup pour coup.

«On peut en donner pour le spectacle, mais il faut savoir qu’on est aussi des athlètes, on fait de la vidéo pour étudier l’adversaire et ses failles comme dans les autres sports. Et quand on est au sol, il y a tellement de technique impliquée, c’est comme une partie d’échecs.»

Place à Marc-André

Barriault a été affublé du surnom Power Bar, mais quand il aborde le sujet, il le fait à la troisième personne.

«Avec la maturité et l’expérience, ce qui me passionne le plus c’est le développement de l’humain. J’ai donné beaucoup d’importance à Power Bar, l’athlète, mais l’athlète est dans le ring pendant 15 minutes et à la fin de la journée, quand je retourne à la maison, je suis Marc-André et je suis plus souvent Marc-André que je suis Power Bar.»

Il veut donc qu’on le voie d’abord pour l’homme qu’il est plutôt que l’athlète.

«Je m’arrange pour que Marc-André soit bien au quotidien et quand Power Bar met son costume de superhéros, je sais que j’ai aussi alimenté Marc-André. Avant, je voyais cette dualité comme un obstacle, mais j’ai appris à l’apprivoiser parce que je donne beaucoup de bon gaz à Marc-André.»

Des cuisines à l’octogone

La discipline essentielle qu’il a pour pratiquer son sport, c’est dans les cuisines de restaurants gastronomiques qui l’a acquise parce qu’il détient deux diplômes d’études secondaires en cuisine.

«J’ai travaillé pour Daniel Vézina au Laurie Raphaël à Québec pendant deux ans et j’ai travaillé au Château Montebello. Je peux dire que mon école de discipline et de rigueur s’est faite en restauration parce que ce sont les bases de la cuisine.»

Il ambitionne un jour de retourner en cuisine, mais à ses conditions et parle même d’avoir son propre restaurant. En attendant, il trouve son exutoire aux fourneaux.

«Aujourd’hui, je m’amuse et c’est mon échappatoire quand je vais à l’épicerie pour choisir mes produits, j’ai ma collection de beaux couteaux à la maison et je pense à peut-être faire des capsules éventuellement afin que les gens voient ce que je fais quand je ne suis pas à l’entraînement.»