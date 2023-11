Bol d'Or: il relève le défi de quitter la maison et de se retrouver dans un environnement différent dans l'espoir de grandir comme personne

Les Titans de Limoilou ont concocté une recette qui a fait ses preuves au cours des dernières années, mais ils n’hésitent pas à ajouter un ingrédient plus exotique s’ils jugent qu’ils ont déniché une perle rare.

Qualifiés pour le Bol d’Or collégial Division 1 qui aura lieu, vendredi à Trois-Rivières, champions en titre et finalistes en 2021, les Titans misent en très grande partie sur le bassin de joueurs de la région de Québec pour connaître du succès, mais ils font exception en pigeant à l’extérieur à l’occasion.

«Nous avons une bonne recette en misant sur le talent local, mais ça fait du bien d’ajouter un ingrédient de l’extérieur» a imagé l’entraîneur-chef Dave Parent qui dirige les Titans depuis 15 ans. Au sein de l’alignement actuel, les Titans comptent seulement six joueurs de l’extérieur sur un total de 63.

En 2021, les Titans ont recruté Samuel Cahill. Natif de Vaudreuil-Dorion en Montérégie, le joueur de ligne offensive a disputé son football scolaire avec les Voltigeurs du Collège Bourget qui eux aussi seront du Bol d’Or dans la catégorie juvénile.

Un défi à relever

«Je voyais ma décision de venir à Québec comme un défi compte tenu du très faible nombre de joueurs de l’extérieur, a expliqué Cahill. Ça prenait un certain courage, mais j’étais convaincu après ma rencontre avec Dave. Les Titans ont de belles valeurs. Si je quittais la maison, ce n’était pas seulement pour le football, mais pour grandir comme personne.»

De la graine de leader

Qu’est-ce que Cahill avait de si spécial pour que Parent le recrute? «Son talent sur le terrain était évident, mais Samuel est plus qu’un joueur de football, a souligné le pilote des Titans. C’est un leader qui a été capitaine pendant toute sa carrière et un rassembleur. En 15 ans, il y a eu de bons leaders à Limoilou, mais Samuel est au sommet de la liste.»

«Sa présence permet aux autres de grandir, de poursuivre Parent. Il donne son rendement maximum 365 jours par année et ses coéquipiers n’ont pas le choix de se dépasser.»

Bonne décision

Trois ans plus tard, le garde de 6 pi 3 po et 293 livres est très heureux de son choix. «Ça valait le coup de quitter la maison même si je ne connaissais qu’un coéquipier à mon arrivée, a-t-il résumé. J’étais le premier joueur de Bourget à opter pour Limoilou et plusieurs se questionnaient sur mon choix. Ces mêmes personnes comprennent maintenant ma décision. Avec les mêmes valeurs, ça ne pouvait que bien aller. Dave avait été très honnête en me disant qu’il recherchait un meneur d’hommes et ça allait au-delà du terrain.»

«Ce n’est jamais facile pour des parents quand leur jeune de 17 ans quitte la maison, mais ils m’ont accompagné à 100 pour cent dans mon choix, de poursuivre Cahill. S’ils étaient inquiets, ils ne me l’ont jamais montré.»

Un engagement de tous les instants

Bien accueilli par ses coéquipiers, Cahill n’a pas tardé à faire sa marque. Partant dès son premier match, il ne compte que trois défaites au compteur incluant les éliminatoires en trois ans.

«On parle beaucoup d’engagement quand un jeune choisit sa nouvelle équipe et ce terme est très important pour moi, a-t-il raconté. En optant pour les Titans, je me suis donné corps et âme pour le programme et j’ai tenté d’amener les autres vers le but commun qui est de gagner le dernier match de la saison vendredi à Trois-Rivières.»

Signe de son profond engagement, Cahill refuse de se laisser distraire par son avenir universitaire même s’il est très courtisé. «J’ai fait mes devoirs avant la saison et je suis depuis concentré à 110 pour cent vers notre objectif de gagner le Bol d’Or.»

La décision de Cahill a fait des petits. Alex Fournier est venu le retrouver cette saison et les deux évoluent côtes à côtes comme partant sur la ligne offensive.

«Bourget est ma deuxième saison et je ne serais pas ici sans les entraîneurs qui m’ont guidé pendant mon parcours. Je serai présent à leur finale, dimanche.»