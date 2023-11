Décès de Karl Tremblay: la ministre Pascale St-Onge réagit

La ministre canadienne du Patrimoine Pascale St-Onge a appris en direct au micro de Mario Dumont le décès de Karl Tremblay des Cowboys Fringants et elle a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

«C’est une grande perte pour tout le monde. C’est triste, 47 ans c’est jeune, mais c’est incroyable qu’à cet âge-là il ait autant marqué la culture francophone et québécoise», a réagi à chaud celle qui est responsable de la culture au Canada.

«On salue sa contribution et on envoie nos meilleures pensées aux membres du groupe et à sa famille», a-t-elle conclu, émue.

