Des soins orthodontiques de haute qualité accessibles à tous

Parce qu’ils n’ont pas pu avoir accès à l’orthodontie dès leur jeunesse, faute de ressources financières, les Drs Altalibi et Bouganim ont fondé la clinique Transforme Ortho avec la mission de redonner le goût du sourire au plus grand nombre.

Trois facteurs sont au cœur de la démarche de Transforme Ortho : des soins orthodontiques accessibles financièrement, un réseau de cliniques stratégiquement positionnées, et la maximisation de votre temps grâce à des technologies de pointe.

Des étapes simples

Crédit: Chayma Medouni

Pour profiter des services de l’équipe professionnelle de Transforme Ortho, vous n’avez qu’à soumettre dans un premier temps le formulaire en ligne qui vous permettra de recevoir une évaluation complète, incluant une estimation et une simulation de votre futur sourire.

Ensuite, lorsque vous êtes prêt, passez à la prochaine étape en prenant un rendez-vous pour une numérisation 3D, des radiographies et la préparation de vos gouttières transparentes sur mesure. Une fois qu’elles vous sont remises, vous n’avez pas besoin de rendez-vous réguliers qui requièrent une présence physique. En effet, Transforme Ortho vous offre des Soins-en-ContinusTM virtuels grâce à la technologie avancée Scanbox. Comment ça fonctionne? À une fréquence déterminée par leurs orthodontistes, vous prenez en photo l’intérieur de votre bouche avec le Scanbox et vous envoyez les photos à la clinique. Ceux-ci sont examinés par les orthodontistes et vous aurez un retour rapide par écrit ou par vidéo.

Ce modèle d’affaires révolutionnaire permet la diminution des coûts ainsi que vos absences au travail ou à l’école. C’est comme si l’orthodontiste était à vos côtés tout au long de votre traitement sans que vous ayez à vous déplacer.

Pour en savoir plus et pour connaître les autres services de Transforme Ortho, consultez transformeortho.ca