Disparu depuis près d’un an : la police déploie un deuxième poste de commandement

La police de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), va déployer pour la deuxième fois un poste de commandement pour tenter d’obtenir des informations sur la disparition d’un octogénaire qui manque à l’appel depuis près d’un an.

Félicien Laforce est porté disparu depuis la mi-décembre 2022 à Montréal. L’homme qui mesure 1,71 m (5 pi 7 po) et qui pèse 77 kg (170 lb) souffrirait de troubles cognitifs. Il a les cheveux gris et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait une casquette foncée, un manteau d’hiver foncé avec un collet en fourrure, un pantalon foncé et des bottes noires.

Selon les informations de la police, l’homme qui parle français se déplaçait à pied et en transport en commun lorsqu’il a disparu.

Les enquêteurs du SPVM et du SPAL érigeront, dès 9h mercredi matin, un poste de commandement mobile à l’angle du boulevard Roberval Ouest et de la rue Richmond, à Longueuil.

«Les enquêteuses et les enquêteurs invitent toute personne qui aurait été témoin de sa disparition à venir les rencontrer sur place», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Rappelons que les deux corps policiers avaient déployé un poste de commandement à Montréal en juin dernier.

Toute personne qui a de l’information sur cette disparition peut communiquer avec la police en composant le 911 ou en appelant de façon anonyme et confidentielle Info-Crime Montréal au (514) 393-1133.