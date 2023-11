Drogue, argent et armes à feu saisis dans le Grand Montréal

Les policiers ont saisi «d’importantes quantités de cannabis», de la cocaïne, des armes à feu et plus d’un million de dollars en argent comptant, en plus d’arrêter sept suspects, mercredi, dans le cadre d’une opération de lutte au trafic de cannabis illégal.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont mené 17 perquisitions – 10 dans des résidences et 7 dans des véhicules – dans les municipalités de La Prairie, Chambly, Saint-Bruno-de-Montarville et Montréal.

Bien que le bilan final de la frappe policière n’a pas encore été fourni par les autorités, on sait déjà que d’importantes quantités de cannabis sous différentes formes ont été saisies.

Qui plus est, les forces de l’ordre ont mis la main sur plus d’un kilo de cocaïne, 1500 comprimés de méthamphétamine, 170 waxpen, plus de 800 000 $ en devises canadiennes et deux armes à feu.

Les sept présumés trafiquants arrêtés lors de l’opération ont été libérés par sommation et pourraient faire face à des accusations ultérieurement.