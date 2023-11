DENAULT, Yvon



Le 1er novembre 2023 est décédé M. Yvon Denault, époux de Mme Mariette Dalphond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Candace), François, son beau-fils Charles (Anick), ses petits-enfants, Melaine, Annie, Emma-Rose et Benjamin, ses soeurs Louise et Carmen, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une pensée spéciale à ses associés qu'il a eu le plaisir de côtoyer durant sa longue carrière.La famille accueillera parents et amis le samedi 25 novembre 2023 de 10h30 à 15h30 à :7678 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC , J4Y 1A2Une cérémonie d'hommage aura lieu au salon de 15h30 à 16h00.En lieu et place de fleurs, des dons à La Fondation Santé Urbaine seraient appréciés :