La Ville de Prévost poursuivie par Énergir afin de faire tomber un nouveau règlement municipal

Une petite municipalité de 14 000 habitants crie à l’intimidation de la part d’Énergir. Au centre du litige : le premier règlement municipal sur la décarbonation de l’histoire du Québec.

• À lire aussi: Énergir redevient 100% québécoise

• À lire aussi: Québec doit s’opposer à l’entente Énergir-Hydro

Le géant du gaz, dont le principal actionnaire est la Caisse de dépôt, poursuit la Ville de Prévost, dans les Laurentides. Son but : faire tomber un nouveau règlement municipal qui interdit certains appareils qui fonctionnent au gaz naturel.

« Ils veulent nous intimider. Ils ne s’attaqueraient jamais à Montréal comme ça. C'est avec nous qu'ils veulent créer le précédent », lance le maire de Prévost, Paul Germain.

Énergir sort les gros canons, croit l’élu municipal, afin d’envoyer un message clair : les villes n’ont pas d’affaires à se mêler des questions environnementales.

« On a travaillé pendant un an sur notre règlement, il est solide et légitime », assure-t-il.

Il se dit très déçu, car Énergir a été consulté tout au long du processus : une première rencontre en mai, une autre plus formelle en juin, une autre fois lors de l’approbation de l’échéancier en septembre et une dernière fois lors du débat au conseil.

« Ils agissent en cowboy. Ils se sont retournés de bord sans avertissement, paf. Pas de lettre, pas de mise en demeure : tout de suite la grosse poursuite », lâche le maire.

Le règlement doit entrer en vigueur le 31 décembre. Montréal planche sur un règlement similaire qui sera adopté en décembre.

Un géant... vert?

Ni la Caisse ni Énergir n’ont répondu à nos demandes d’information pour le moment.

Énergir est détenue à 80,9 % par la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) et à 19,1 % par le Fonds de solidarité de la FTQ.

Ses revenus atteignent 2,7 milliards $ pour les neuf premiers mois de son exercice 2023. Elle compte plus de 500 000 clients au Québec et au Vermont, où elle est également active dans le secteur de l’électricité.

C’est « après avoir procédé à une analyse approfondie » qu’Énergir a déposé une procédure en Cour contre le règlement de Prévost.

« Énergir favorise la proximité avec les acteurs municipaux et préconise de loin la collaboration et le dialogue constructif », écrit l’entreprise dans un communiqué.

Pourtant, insiste le maire de Prévost, « tous les canaux de communication étaient ouverts ».

« On a même modifié le règlement à leur demande », assure Paul Germain.

Prévost n’est pas seule à vouloir réduire l’utilisation du gaz au Québec : le gouvernement de la CAQ est du même avis.

Québec souhaite encourager les utilisateurs de chauffage au gaz à se tourner davantage vers la biénergie et l’électricité.

Hydro-Québec compte d’ailleurs verser 400 M$ à sa concurrente Énergir entre 2022 et 2030 pour compenser ses pertes de revenus.

« Avec la biénergie, les deux grands distributeurs énergétiques travailleront donc à réduire considérablement la consommation de gaz naturel de plus de 100 000 clients qui se chauffent actuellement au gaz naturel et, par conséquent, leurs émissions de GES », écrit Énergir dans sa notice annuelle.

Plus de détails à venir.