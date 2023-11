Être trompée par son mari, est-ce la fin du monde?

Je ne pensais jamais avoir à vous écrire un jour tellement ma vie se déroulait dans une uniformité que tout le monde se souhaiterait. Mais personne ne doit se croire à l’abri d’un danger potentiel, puisque je viens moi-même de vivre quelque chose d’absolument épouvantable.

Je suis avec mon conjoint depuis 20 ans et je suis mariée depuis trois ans seulement. Nous avons tous les deux 43 ans et nous sommes parents de deux enfants de six et huit ans. C’est d’ailleurs à cause des enfants que nous nous sommes mariés. Pour les protéger en fait, puisque leur père ne voulait pas de cette ultime attache entre lui et moi. Je l’ai, d’une certaine manière, forcé à convoler.

J’avais fait de la cérémonie en question une véritable fête, et il est d’accord pour l’admettre. Ce qui ne l’a pas empêché de rompre sa promesse envers moi en sautant la clôture pendant un voyage de travail au printemps dernier. Une incartade que j’ai apprise tout à fait par hasard en scrutant son cellulaire dernièrement.

La fille en question se permettait de le relancer à la veille d’un autre voyage de travail qu’ils allaient entamer dans les jours qui suivaient. Ça m’a tellement mis en colère de lire la suite de son message que j’ai tout de suite confronté mon mari à sa réalité.

Il a commencé par nier, puis devant les informations que je possédais, il n’avait d’autre choix que d’avouer. Ce qu’il a fini par faire, en annulant sa présence à ce congrès auquel il aurait dû assister, pour me rassurer sur le sérieux de sa démarche de regret.

Je ne sais plus quoi penser de lui depuis cet événement. Suis-je en train de me laisser berner par un homme habile qui va récidiver à la moindre tentation ? Même s’il l’a nié catégoriquement, n’aurait-il pas revu cette femme suite à ce voyage de travail, sans oser me l’avouer ?

Même si j’ai pardonné, je me sens quand même flouée dans cette affaire. Comment être certaine que jamais, au grand jamais, cet homme ne me trompera à l’avenir ?

Anonyme

Personne ne peut vous donner une telle garantie. Pas plus moi que n’importe qui d’autre. Par contre, il y aurait lieu de creuser ensemble, avec votre mari, ce qui l’a mené à poser ce geste. Plus vous irez à la source de cet incident de parcours, plus vous serez en mesure d’éviter que ça se reproduise. Et comme le pardon existe quand on aime, vous serez alors plus encline à le lui accorder, et de façon définitive, car autrement, ça risque de revenir vous hanter régulièrement.