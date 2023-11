TERROUX, Gilles



À Longueuil le 28 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Gilles Terroux.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses filles Chantal et Isabelle (Benoit), ses petits-fils Francis (Marie-Ève) et Dominic (Marianne), ses frères et soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 novembre 2023 de 14h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie sera célébrée à 16h à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués.Le témoignage de votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher à la mémoire de Gilles Terroux.