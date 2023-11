DÉPÔT TRUDEAU, Thérèse



Le 4 novembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Thérèse Dépôt Trudeau, épouse de feu M. Bernard Trudeau.Maman et Grand-Maman adorée, elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Robert Gagné) et François (Isabelle Lebrun), ses cinq petits-enfants Thomas (Valérie Dubuc), Florence, Anne-Laurence, Émile et Catherine, ses deux arrière-petit-fils Louis et Justin, son frère Jean-Guy Dépôt, sa belle-soeur Gilberte Trudeau s.n.j.m., ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Urgel Bourgie/ATHOS (6700 rue Beaubien est, Montréal, Qc)dimanche le 26 novembre à compter de 10h00 et une cérémonie funéraire aura lieu sur place à la chapelle à 13h.