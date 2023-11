Grand Prix de Las Vegas: extravagance et démesure

LAS VEGAS | Un bout de piste sur l’un des plus célèbres boulevards de la planète, des prix exorbitants, des retombées économiques astronomiques et des installations dépassant 500 M$. C’est peu dire, Las Vegas est littéralement boostée aux stéroïdes en cette semaine de course automobile.

Synonyme de luxe et de glamour, le grand cirque de la Formule 1 stimule sa nouvelle destination à repousser les limites de la démesure, de l’extravagance et de l’exubérance.

Des exemples ?

Des chambres d’hôtels de luxe sur la fameuse « Strip » à plus de 5000 $ la nuitée plutôt que 300 $, des forfaits de billets à 20 000 $ et plus, des partys privés et de dispendieux gueuletons de chefs de renommée mondiale pouvant atteindre 11 000 $, de nouvelles infrastructures temporaires surplombant la piste devant les casinos, Vegas est littéralement sur un « high ».

Le Journal s’est rendu au Nevada la semaine dernière pour observer les derniers préparatifs en vue de la 23e et avant-dernière manche du calendrier de la F1. Difficile d’imaginer cet endroit, déjà d’ordinaire si électrisant, sur les vitamines. C’est pourtant bien le cas.

Et comme le mentionnait avec une honnêteté brutale celui qui a déjà mis la patte sur le championnat des pilotes, Max Verstappen, au Brésil : « Nous sommes davantage à Vegas pour le show que la course en soit ».

Le gros spectacle de l’année

Ces paroles ont trouvé écho auprès d’Andrew Lanzino, vice-président aux partenariats sportifs et stratégies événementielles chez MGM International, l’un des grands partenaires du Grand Prix puisque la chaîne hôtelière compte 14 établissements à Las Vegas.

« C’est justement, à Vegas, c’est toujours pour le show, a-t-il souligné en riant de bon cœur en entrevue avec Le Journal au Bellagio. Chaque course en F1 possède sa propre identité. Ici, c’est évident que nous voulons en faire un show parce que c’est exactement ce que nous sommes. Vegas, c’est un show. Cette course saura prouver notre identité. »

Pour la première fois, la F1 organise sa propre course, et ce, dans ses installations. Liberty Media, propriétaire du grand cirque, a allongé plus de 500 M$ en achetant une parcelle de terre à proximité de la Strip pour y ériger les paddocks et des gradins permanents.

La F1 et ses nombreux partenaires n’ont d’autres choix que d’offrir un spectacle haut en couleur en cette fin de saison marquée par l’outrageuse domination de Verstappen, vainqueur de 17 courses, et l’écurie Red Bull.

Sur le circuit urbain de 6,2 km, les monoplaces défileront en soirée devant les fontaines du Bellagio, la réplique miniature de la tour Eiffel du Paris, les canaux du Venetian et le Caesars Palace avec une vitesse de pointe pouvant atteindre plus de 320 km/h en plus de tourner autour de la nouvelle attraction, la Sphère. Les images promettent de frapper l’imaginaire.

Fondée en 1905, Las Vegas a accueilli une panoplie d’évènements sportifs d’envergure. Cette semaine de course est toutefois déjà perçue comme la plus importante de son histoire. Les quelque 100 000 spectateurs attendus autour du circuit chaque jour devraient engendrer des retombées économiques estimées à 1,3 milliard de dollars.

Dans l’angle mort

Mais l’organisation de cette épreuve ne s’est pas faite sans heurts. Elle a créé des remous dans la communauté puisque le tracé sillonne d’importantes artères de la ville comptant 650 000 habitants et accueillant près de 40 millions de visiteurs par année. Il entrave le cœur de la Strip arpenté par des millions de touristes, bloque l’accès principal des établissements et emmerde depuis des mois le quotidien des dizaines de milliers d’employés se rendant au travail. Les enjeux de transport représentent un gigantesque défi.

D’ailleurs, depuis vendredi, un côté du Las Vegas boulevard est fermé à la circulation sur près deux kilomètres pour compléter le montage de la piste. Cette artère est empruntée par plus de 140 000 véhicules chaque jour. Tous les chauffeurs de taxi qu’a sondés le représentant dans ses déplacements ont raconté leur calvaire quotidien. Et depuis des mois, des commerçants indépendants dans la zone chaude du Grand Prix disent voir leur chiffre d’affaires diminuer en raison des entraves.

Si la fourchette tarifaire des établissements hôteliers situés sur le circuit est complètement démesurée et s'est remise à augmenter à la veille des premiers tours de roue après des semaines de diminution, celle des hôtels situés hors du quadrilatère est plus raisonnable. Il est encore possible de réserver une nuitée entre 100 et 250 $.

Quant aux prix des nombreux billets encore disponibles, aussi bien réhypothéquer la maison pour la majorité d'entre eux puisqu’ils varient entre 220 et 9000 $ selon le forfait sélectionné. Mais hey, à ce prix, la bouffe du réputé chef international Wolfgang Puck est incluse...