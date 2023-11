Grève des enseignants durant le Salon du livre de Montréal: tristesse et inquiétude dans le milieu littéraire jeunesse

Panique, tristesse et colère: des auteurs et éditeurs de livres pour les jeunes craignent que la grève des enseignants prévue en même temps que la tenue du Salon du livre de Montréal, la semaine prochaine, les prive de ventes importantes.

La raison? Près de 18 000 élèves du primaire et du secondaire prévoyaient visiter le Salon du livre de Montréal pendant les heures de cours les 22, 23 et 24 novembre. L’annulation de sorties scolaires en empêchera plusieurs milliers d’élèves.

Même s’il appuie à 100% les revendications des professeurs, Tristan Demers, le créateur des bandes dessinées Gargouille et Les Minimaniacs, est déçu.

Photo fournie par Julien Faugère

«Les profs nous aiment beaucoup, mais au final, leurs syndicats ne tiennent absolument pas à considérer les pertes qu’engendrent les grèves chez leurs meilleurs alliés [...]. À mon avis, ils se tirent dans le pied. S’ils agissaient autrement, on serait à leur côté sur les lignes de piquetage. On enseigne nous aussi le goût de la lecture et de l’écriture à leurs élèves.»

«C’est majeur»

«C’est quand même paniquant, avoue de son côté Andréanne Hovington, coordonnatrice au marketing et communications aux Éditions Les Malins, qui publie entre autres L’ABC des filles. En tant qu’éditeur jeunesse, c’est indispensable pour nous d’avoir les matinées scolaires, les écoles. Le Salon du livre représente un gros pourcentage de nos ventes. Pour nous, c’est assez majeur.»

«Je ressens de l’inquiétude et de la tristesse. Les enfants vont être directement privés de cet accès, du moins ceux qui devaient y aller avec leurs écoles», lance l’auteure jeunesse Claudia Larochelle, qui a récemment lancé La doudou sur le pot.

Carl Lessard

«Il est certain que la grève des enseignants aura un impact majeur pour tous les acteurs liés au Salon du livre, dont les organisateurs, les distributeurs, les éditeurs et d’abord et avant tout les auteurs jeunesse. [...] Une perte conséquente de revenus est à prévoir pour tous ceux impliqués», a commenté la direction du Groupe Livre Québecor, qui détient les maisons d’édition de la Bagnole et du Petit Homme.

Le Salon du livre a proposé différentes mesures pour remédier aux conséquences possibles. «On a trouvé un moyen d’offrir la gratuité à tous les parents accompagnateurs, explique le directeur général du Salon du livre, Olivier Gougeon. Ces jeunes vont être accueillis comme s’ils venaient avec leur école, dans une structure de matinée scolaire.» (voir autre texte)

Un peu d’espoir

Malgré la situation, Mariève Talbot, présidente du Groupe d’Édition la courte échelle et membre du conseil d’administration du Salon du livre de Montréal demeure positive.

«C’est sûr qu’on est conscient que ça peut avoir un impact, explique-t-elle. On a bon espoir que ce qui est mis en place par le Salon du livre permettra de remédier à la situation de la baisse des visites scolaires.»

Ben Pelosse / JdeM

«Si on ne veut pas que les jeunes se tournent vers les écrans pendant cette grève, je pense que la lecture et les livres sont le refuge idéal, lance Catherine Girard-Audet, l’auteure de la série La vie compliquée de Léa Olivier. Le plus possible, venez nous voir!»

Le Salon du livre de Montréal en mode solution

Face à la grève des enseignants, le Salon du livre de Montréal fait tout en son pouvoir pour favoriser la venue des 18 000 élèves attendus.

Dans ce cadre, l’événement maintient toutes ses activités. Les 22, 23 et 24 de 9h à 14h, l’entrée d’un adulte – accompagnant jusqu’à 5 enfants – sera gratuite. Il a d’ailleurs été proposé aux écoles de donner les billets aux enfants, afin qu’ils puissent y aller avec un parent ou un tuteur. Des espaces où travailler seront aussi disponibles.

«Je trouve que c’est regrettable, parce que ce sont ceux qui ont moins les moyens de venir qui vont le plus en pâtir, déplore Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal. Les enfants plus loin, peut-être issus de milieux défavorisés. J’espère que des gens pourront s’organiser pour venir quand même grâce à cette offre. Pour tous les autres, j’aurais envie de dire: il n’y a pas d’excuse.»

COURTOISIE BLANCHES BULLES

«Je souhaite la résolution du conflit, ajoute-t-il. Si jamais ça n’a pas lieu, on a envie de dire à la population montréalaise: profitez du Salon pour assister aux activités, découvrir des auteurs et des autrices.»

Le Salon du livre de Montréal se tiendra du 22 au 26 novembre. Pour tous les détails, c’est ici.