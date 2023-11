Justin Trudeau aura-t-il le courage de perdre?

Pas une semaine ne passe à Ottawa sans une nouvelle vague de spéculations autour de l’avenir de Justin Trudeau.

Restera, restera pas.

Il a beau promettre qu’il finira son mandat, rien n’y fait.

Chaque nouveau sondage qui confirme la dégringolade stupéfiante de son parti alimente la machine à rumeurs. Chaque nouveau coup de sonde qui scelle la désaffection de l’électorat envers lui, personnellement, relance les spéculations.

N’empêche, le dilemme des libéraux est faustien.

Vaut-il mieux risquer de perdre avec Justin Trudeau? Ou faudrait-il miser sur un nouveau chef pour espérer relancer le gouvernement?

Éviter l’abattoir

On peine à se rappeler un gouvernement qui a été confronté à un tel vent de face.

Deux tiers de ses électeurs de 2021 excluent de lui renouveler leur confiance. Si une élection avait lieu aujourd’hui, Pierre Poilievre serait élu premier ministre!

L’inquiétude est réelle dans le caucus. Mais on est encore loin d’une révolte digne du Parti Québécois en de pareilles circonstances.

La raison est double.

Le Parti libéral du Canada (PLC) d’aujourd’hui est entièrement une créature de Justin Trudeau et de sa garde rapprochée. Ils l’ont fait renaître de ses cendres, ils en contrôlent tous les leviers, tous les centres de pouvoir.

Au PLC, il n’y a donc pas de contrepoids légitime capable d’orchestrer une fronde contre le roi.

En deuxième lieu, les libéraux peuvent bien critiquer amèrement leur chef, il n’y a pas d’alternative naturelle au conseil des ministres.

Au Québec, on cite souvent François-Philippe Champagne et Mélanie Joly. Mais pourraient-ils faire mieux que Justin Trudeau au Canada anglais? Nombreux sont ceux qui en doutent.

Chrystia Freeland, la toute puissante première ministre, sauverait-elle les meubles au Québec? Probablement pas.

Reste l’homme dont tout le monde parle, Mark Carney, l’ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre.

Le sauveur

Bien des libéraux le voient dans leur soupe.

Quoi de mieux pour restaurer la crédibilité d’un PLC trop dépensier, peu intéressé par l’économie et trop woke qu’un banquier. Et pas n’importe quel banquier, celui qui a permis à l’économie canadienne de surmonter la crise de 2008 et qui a piloté l’impossible Brexit de l’autre côté de l’Atlantique.

Le principal intéressé s’est laissé courtiser, a laissé courir les rumeurs. Puis il est sorti de son mutisme.

Mark Carney a confirmé dans une entrevue au Globe and Mail qu’il n’excluait pas de se lancer dans une éventuelle course à la direction du PLC.

Signal important. Stratégique ou déloyal?

Si les paris sont ouverts, les réponses sont loin d’être claires.

Mark Carney n’a aucune expérience politique. Toujours hantés par l’échec cuisant de Michael Ignatieff, le plus grand premier ministre que le Canada n’a jamais eu, plusieurs craignent que le banquier et homme d’affaires ait aussi peu de flair politique que l’intellectuel de Harvard d’hier.

Puis, vient la question existentielle. Vaut-il mieux solliciter un quatrième mandat avec un nouveau chef comme Mark Carney et risquer de le brûler dans une défaite cuisante? Ou vaut-il mieux laisser Justin Trudeau assumer le risque de cette défaite pour laisser Mark Carney reconstruire le parti?

Tant que les réponses à ces questions ne seront pas claires, Justin Trudeau demeurera bien en selle.