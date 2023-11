Kings à Québec: l’hypocrisie crasse du Canadien

Si certains pensent encore que le Canadien est en faveur du retour de la LNH à Québec, l’hypocrisie de nos glorieux dans le dossier de la venue des Kings est un bon exemple de ce qui se passe vraiment en coulisses. Le jupon du CH a dépassé.

Ça rassemble à ça, ce qui s’est produit: vous êtes encore attaché à votre ex-blonde, mais elle se fout un peu de vous. Néanmoins, chaque fois qu’elle veut vous revoir, vous êtes tout ouïe. Vous l’invitez chez vous et lui dépliez le tapis rouge. Elle vient, passe un peu de bon temps, et ne reste même pas coucher.

Elle ne vous rappelle pas le lendemain. Chaque année, elle vous fait un petit coucou pour garder la flamme, pour vous garder captif. Mais depuis cinq ans, elle ne vous rappelle plus.

Et là, enfin, vous vous en sortez. Vous avez une chance de l’oublier, car vous avez rencontré quelqu’un d’autre.

Votre ex-blonde ne la trouve pas drôle. Même si elle se fichait un peu de vous, elle ne veut pas vous voir avec quelqu’un d’autre. Pour se venger, elle commence donc à dire à tout le monde à quel point vous êtes un idiot d’être sorti de la relation.

Le gars dans l’histoire, vous avez compris que c’est la ville de Québec.

On est mignons à Québec

Québec se fait manipuler. Au fond, on est juste mignons et utiles de temps en temps. Mais ce n’est rien de sérieux.

Ça fait cinq ans que le Canadien ne veut rien savoir de venir à Québec durant son camp d’entraînement. Pourquoi soudainement le CH s’y intéresse-t-il pour l’an prochain?

Se pourrait-il que ce soit parce que ça ne faisait pas son affaire que les Kings débarquent dans son marché?

Et désolé pour le Canadien, mais Québec ne va pas dire non à tout le monde en espérant recevoir, un jour, un autre appel du CH. Et si l’entente est signée avec les Kings avant l’appel du CH, c’est trop tard. Ce n’est pas une question de refus.

Il fallait y penser avant et ne pas appeler quand on sentait que notre ex avait une nouvelle flamme avec les Kings. En plus, pour faire encore plus mal paraître Québec, le CH ose sortir publiquement mardi pour dire qu’il voulait jouer au Centre Vidéotron à l’automne.

Et rappelons-nous quand le Canadien venait à Québec. En 2018, il y avait moins de 12 000 personnes. Ce n’était pas si enivrant de voir à l’œuvre Matthew Peca, Rinat Valiev, Jacob de la Rose et Charlie Lindgren. Au moins, les Capitals avaient habillé Alex Ovechkin.

En 2017, c’était horrible. Le Canadien avait un alignement intéressant, mais les Maple Leafs jouaient aussi le même soir à Toronto. Donc, à Québec, le meilleur joueur était Eric Fehr. Le Canadien avait réussi à perdre un match tellement mauvais.

Et quand le CH se pointe à Québec, ce n’est pas le festival du rapprochement avec les fans. Pas d’évènement public. Il joue et s’en va.

Même chose durant le reste de l’année. Le CH dit à quel point le marché de Québec est important, mais pas une visite, pas d’évènements particuliers, comme si l’autoroute 20 était en pente trop abrupte.

Subvention insensée

Là, les Kings vont débarquer une semaine, vont ouvrir la porte aux fans et comptent organiser des évènements pour financer le hockey mineur.

Mais sinon, les Kings ne font pas de charité. Ils voulaient être dédommagés pour cette visite même si le propriétaire a une fortune évaluée à 11,5 G$.

C’est effectivement insensé que l’argent public aide ce propriétaire, c’est révoltant. Mais c’était la seule solution, sinon c’était non.

Tout ça, ce n’est pas la faute des gens de Québec, qui se font niaiser depuis des années avec la LNH. On dirait que certains en profitent pour en rajouter une couche dans leur critique, car c’est justement à Québec.

Le Groupe CH, contrôlé par la famille Molson, a profité de plus de 20 M$ de fonds publics depuis son alliance avec Live Nation en 2020, a révélé notre Bureau d’enquête l’an dernier. Je n’ai pas vu de grande grogne populaire quand on a publié ça.

L’hypocrisie du Canadien dans tout ça expose bien ce que l’équipe pense vraiment de Québec. Le CH nous tient pour acquis et ça ferait bien son affaire qu’on le soit toujours, sans autre club au chandail fleurdelysé dans les pattes.