La BBC a reçu cinq plaintes contre Russell Brand

La BBC enquête sur cinq plaintes concernant le comportement présumé de Russell Brand alors qu'il travaillait pour la chaîne britannique.

En septembre, le comique a démenti les accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui dans le cadre d'une enquête menée par le Sunday Times et l'émission Dispatches de Channel 4. Cela a incité la BBC à examiner le comportement de la star lorsqu'il animait des émissions de radio pour l'entreprise audiovisuelle entre 2006 et 2008. Mardi, le groupe a révélé avoir reçu deux plaintes concernant l'acteur d'American Trip depuis le lancement de l'enquête, ce qui porte le total à cinq.

Deux personnes avaient déjà fait part de leurs inquiétudes concernant la conduite de l'humoriste de 48 ans sur son lieu de travail alors qu'il animait des émissions sur BBC 6 Music et Radio 2 et ont répété ces problèmes après avoir quitté l'entreprise. Une plainte distincte a été déposée par une autre personne en 2019 concernant le comportement présumé de l'humoriste dans les bureaux de la BBC à Los Angeles, en 2008.

« D'autres personnes se sont également manifestées pour partager leurs observations et exprimer leurs inquiétudes générales sur cette période. Il ressort également clairement des commentaires du public qu'il y avait une inquiétude plus large concernant le ton et le contenu de certaines émissions de Russell Brand, a écrit Peter Johnston, le directeur des plaintes et des critiques éditoriales de la BBC, dans un résumé de l'enquête. Je tiens à souligner l'importance de comprendre comment les plaintes ont été traitées à l'époque et si les actions de la BBC étaient appropriées. Bien que mon travail ne soit en aucun cas terminé et que je ne puisse donc pas encore tirer de conclusions, il semblerait qu'aucune mesure disciplinaire n'ait été prise contre Russell Brand alors qu'il était engagé avec la BBC en 2006-8 avant son départ de la BBC. »

La police de Londres enquête également sur des allégations d'infractions sexuelles « non récentes » contre lui, tandis que la police de Thames Valley enquête sur une allégation de harcèlement et de harcèlement criminel. En outre, Russell Brand est poursuivi pour agression sexuelle présumée par une femme anonyme, à New York, depuis le début du mois.