La plus forte hausse de taxes non résidentielles des dernières années à Montréal

Les propriétaires d’entreprises et commerces montréalais encaisseront l’an prochain la plus forte hausse de taxes municipales des cinq dernières années.

Pour 2024, l’administration de Valérie Plante a choisi de leur imposer une hausse des charges fiscales de 4,6%, un bond significatif par rapport aux augmentations passées.

L’an dernier, à titre de comparaison, les taxes sur les immeubles non résidentiels avaient monté de 2,9%. L’année précédente, en 2022, leurs charges n’avaient bondi que de 1,5%.

La Ville explique cette croissance principalement par le retrait d’une mesure de taux différenciés pour les immeubles non résidentiels de grandes entreprises.

La hausse de taxes de 2024 est composée d’une hausse de 3% au niveau de la taxe foncière générale, de 0,5% au niveau de la taxe spéciale relative au service de l’eau et de 1,1% pour la taxe relative au financement de la contribution à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Taxes sur les stationnements

Mais ce n’est pas tout. S’ajouteront aux taxes foncières 2024, pour les propriétaires d’immeubles résidentiels, l’application de deux mesures tarifaires annoncées l’an dernier, soit une nouvelle tarification sur la consommation d’eau et l’élargissement de la taxe sur les parcs de stationnement extérieurs.

La première (sur l’eau) rapportera environ 15M$ de nouveaux revenus pour la Ville. La seconde, sur les parcs de stationnement de plus de 20 000 m2, devrait rapporter 26,5M$ cette année.

En 2024, l’administration montréalaise annonce qu’elle réduira de plus bel le seuil d’application de cette taxe aux parcs de stationnement de 10 000 m2 et plus. Cet abaissement de seuil rapportera des revenus supplémentaires de 3,6M$, pour un total 30,1M$ en 2024.

Hausses des charges fiscales pour les immeubles non résidentiels

2019 : 1,3%

2020 : 1,5%

2021 : 0%

2022 : 1,5%

2023 : 2,9%

2024 : 4,6%

*Source : Ville de Montréal

