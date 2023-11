Le triomphe des cheaps et des radins

C’est une nouvelle qui semble anodine, mais qui ne l’est pas.

La Ville de Montréal vient d’annoncer qu’elle ne payera plus pour le party de Noël de ses employés.

Le message de la Ville est simple: s’ils veulent un party, qu’ils se le payent.

Je répondrai d’une formule assez simple: je vois là un comportement de radins – de cheaps, si on préfère.

Une entreprise n’est pas qu’un lieu où l’individu, tel un automate, se présente chaque jour pour gagner son pain. Une entreprise est un milieu de vie où se passe une partie importante de notre existence.

Et cela, même si on a tendance, aujourd’hui, à changer souvent d’emploi, même si on ne passe plus sa vie au sein d’une même compagnie.

Pingrerie

Qu’est-ce qu’un party de Noël en entreprise? C’est le moment de l’année où des relations amicales potentielles peuvent se concrétiser, où chacun fait un petit effort pour se faire beau – et cela n’est pas sans signification dans notre époque radicalement inélégante.

Évidemment, on y trouve toujours des tarlas et des bozos occupés à faire leur show. Ils peuvent gâcher la fête. Mais il y en a toujours dans la vie, quel que soit l’environnement.

Un party de Noël, c’est aussi l’occasion, pour l’entreprise, de remercier ses employés. Elle leur rappelle qu’ils ne sont pas que des jetons interchangeables, mais des personnes, qui ont le droit de décompresser.

D’autant, faut-il le dire, qu’une telle fête ne représente pas une dépense folle. Je dirais même qu’une entreprise qui n’a pas les moyens d’offrir un tel party à ses employés (sauf situation exceptionnelle, évidemment) ne sait pas bien s’administrer.

Je devine la question: est-ce que mon propos vaut à la fois pour le public et le privé?

Ma réponse: oui. Je dirais même: absolument. Un employeur, privé ou public, doit traiter ses employés avec égards et considération.

Il ne faut pas confondre l’organisation d’une telle fête avec les dépenses insensées de ceux qui profitent de l’État pour s’offrir un train de vie de luxe, conjuguant grands restos et grands voyages, aux frais du contribuable. Les deux situations n’ont rien à voir, quoi qu’en pensent ceux qui n’aiment rien tant que faire des économies de gratte-sous sur le dos du monde ordinaire.

Derrière tout cela, on trouve la question essentielle de la communauté.

Nous vivons dans des sociétés fragmentées, désintégrées, cassées en mille morceaux, où les individus sont laissés à eux-mêmes, ce qui les pousse ensuite à s’enfermer, pour s’y perdre, dans l’univers virtuel, où la vie n’a plus d’odeur, n’a plus de sens, n’a plus de goût.

Communauté

Les occasions de faire de nouvelles rencontres ou de transformer une relation superficielle en amitié se raréfient.

Dès lors, un moment de convivialité en entreprise à la fin de l’année n’est pas de trop.

Tout cela peut sembler futile, secondaire, trivial.

Au contraire: l’entreprise a son rôle à jouer pour désatomiser la société. Tel est le véritable enjeu derrière la fête de Noël.