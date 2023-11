Les sentiers de motoneige que nous connaissons présentement seraient en danger

Selon les experts de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, si les complications administratives continuent de décourager les bénévoles des clubs, le système de sentiers actuel pourrait bien disparaître.

« Il est certain que l’épuisement de nos bénévoles, avec toute la réglementation qui les entoure, pourrait bien venir à bout de leur motivation », d’expliquer le directeur général de la Fédération, Stéphane Desroches.

« Au niveau de la Fédération, on essaie de faire du mieux qu’on peut avec l’information que nous détenons, mais souvent, nous sommes pris au dépourvu très rapidement versus nos partenaires, les ministères. Eux-mêmes je crois qu’ils n’ont pas eu le temps de finaliser leurs analyses au niveau de la loi. »

Photo fournie par Julien Cabana

Actuellement, la Fédération travaille sur les modifications à apporter à la loi sur les parcs et les forêts.

« Nous avons l’occasion d’éclaircir cette loi et surtout de pouvoir la mettre en contexte avec la loi sur les VHR du ministère des Transports, qui régit la pratique des véhicules hors route. Nous ne savons pas vraiment laquelle des deux lois a préséance sur l’autre, concernant l’utilisation des terres publiques.

« Un bel exemple de cela avec ce qui s’est passé avec une zec. On surface des sentiers sur les terres publiques où sont les zecs, des sentiers sur lesquels les motoneigistes qui possèdent leur droit de passage devraient circuler gratuitement. En revanche, dans la loi qui régit les zecs, elles ont un droit de veto sur la circulation.

« Nos sentiers sont entretenus en vertu de la loi sur les VHR. Nous avons des obligations législatives à suivre que les clubs doivent appliquer dans la création de sentiers sécuritaires et bien signalisés. »

Aucun droit de regard

Même si les clubs de motoneigistes doivent respecter les normes de la loi sur les VHR, ils rencontrent des problèmes avec la circulation selon la loi des forêts.

« Bien que nos clubs doivent respecter toutes normes de la loi sur les VHR, selon la loi des Parcs et Forêts, n’importe qui peut se promener dans les sentiers. Selon la loi VHR, il faut respecter des largeurs, des poids et plus. Du jour au lendemain, on se retrouve avec des véhicules avec des chenilles qui ne sont pas reconnus selon les normes du Snowmobile Safety and Certification Committee (SSCC) », ajoute Stéphane Desroches.

« Pour donner un exemple, le nouveau Widescape est maintenant immatriculé par la SAAQ, sans vérifier si le véhicule était certifié alors que la motoneige doit être certifiée pour rouler dans les sentiers. Un corps policier peut nous émettre des infractions si notre motoneige n’est pas certifiée SSCC. Il n’y a eu aucune consultation avec les deux fédérations, soit la nôtre et celle du quad, alors que nous avons développé l’expertise pour les sentiers.

« Pour ces raisons, je crois que la création du réseau de sentiers de motoneiges au Québec, dans sa forme actuelle, est en danger. »

Le fonctionnement en silo

Avec toutes les normes qu’ils ont maintenant à respecter, les bénévoles qui veulent construire un pont, qui coûtait 35 000 $ auparavant, doivent débourser 250 000 $ aujourd’hui pour la même infrastructure.

« Pour moi, la façon de résumer la situation est assez simple. Les différents ministères, lorsqu’ils travaillent dans le domaine législatif, le font en silo. Ils ne se parlent pas, raconte le président de la Fédération, Réal Camiré. Nous avons la loi VHR que nous devons suivre à la lettre et patauger d’un ministère à l’autre.

« Ils ont chacun leur loi, et comme ils ne communiquent pas ensemble, nous sommes pris dans une tourmente. Ce sont les clubs et leurs bénévoles qui paient le prix fort en termes d’efforts qu’il faut investir pour réaliser les sentiers. Ce sont des bénévoles. Très souvent, nous recevons des messages du gouvernement que nous transmettons aux clubs qu’ils ne comprennent pas comme nous parfois. »

Pour la saison qui approche, les clubs ont réussi à solutionner les problèmes pour parvenir à offrir un réseau de sentiers intéressants aux motoneigistes.

♦ La vente des droits d’accès à prix réduit se poursuit jusqu’au 9 décembre. Vous pouvez économiser 90 $. La vente se fait uniquement par internet, sur le site de la Fédération, à l’adresse : www.fcmq.qc.ca.