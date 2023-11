LHJMQ: Jordan Dumais peut-il répéter l’exploit de Claude Giroux?

On cherchait une façon originale de commencer ce texte, mais il n’y a pas d’autres manières de le dire: Jordan Dumais est inarrêtable. C’est tout, il n’y a rien d’autre à ajouter.

L’attaquant des Mooseheads d’Halifax a ajouté sept points à sa fiche, trois buts et quatre passes, en trois matchs la fin de semaine dernière, pour porter son total à 28 points en 11 parties depuis que les Blue Jackets de Columbus l’ont renvoyé en Nouvelle-Écosse.

Chaque semaine, une nouvelle séquence spectaculaire mettant en vedette le no 11 fait fureur sur les médias sociaux.

Ce n’est rien de surprenant, il faut l’admettre. Le jeune espoir des Jackets a déjà prouvé son talent offensif au cours des deux dernières saisons.

En 2021-2022, lors de son année de repêchage, il avait conclu l’année avec 109 points en 68 matchs. Il a ensuite dominé la LHJMQ, la saison dernière, avec une production de 140 points, dont 54 buts, en 64 parties, bon pour le premier rang des pointeurs du circuit.

Tout porte à croire qu’à moins d’une blessure, il se rapprochera à nouveau de la centaine. On dit qu’il s’en approchera puisqu’il a déjà raté dix matchs des Mooseheads en raison de sa présence prolongée à Columbus, où il a soigné une blessure, et tout porte à croire qu’il en ratera d’autres lors de la période des Fêtes puisqu’il serait surprenant qu’il ne fasse pas partie des plans d’Équipe Canada junior. S’il parvenait à se tailler une place avec l’équipe, nous avons calculé qu’il raterait un total de neuf matchs supplémentaires.

Une première depuis Giroux?

Donc, il en jouerait 41. Avec une bonne vieille règle de trois, il est permis de croire que, s’il maintient ce rythme, il terminera avec 104 points.

Si c’était le cas, il deviendrait le premier joueur de la LHJMQ à réaliser trois saisons de suite de 100 points ou plus depuis un certain Claude Giroux entre 2005 et 2008.

«Wow! lance-t-il lorsqu’on lui fait mention de ce possible fait d’armes. C’est cool d’être dans la même conversation qu’un joueur comme ça, mais j’essaie de ne pas trop y penser. Je dois simplement me concentrer à jouer mon style et c’est là que les points viennent. J’ai encore des choses à travailler.»

D’ailleurs, parlant de plateau, il est devenu, en fin de semaine, le meilleur pointeur de l’histoire des Mooseheads en portant son total à 306, devançant Brandon Benedict (303).

Nous nous sommes entretenus avec lui jeudi soir dernier, soit avant qu’il ne batte cette marque, et il reconnaissait que, même s’il tentait de ne pas trop y porter attention, tout le monde se chargeait de le lui rappeler.

«Tout le monde me parle des records. Chaque fois que j’arrive à l’aréna, des partisans me rappellent combien il me manque de points pour le battre. C’est le fun [...] et j’essaie de ne pas trop me stresser avec ça.»

Objectif d’équipe

Les points, les records et les honneurs individuels, c’est une chose. Toutefois, pour Dumais et les Mooseheads, l’objectif global est beaucoup plus grand.

Après une défaite en grande finale de la LHJMQ l’an dernier, Halifax espère se reprendre cette saison en mettant la main sur le trophée Gilles-Courteau qu’ils ont échappé l’an dernier aux mains des Remparts de Québec.

En plus de Dumais, quelques vétérans de l’édition de l’an dernier sont de retour, notamment le gardien Mathis Rousseau, les attaquants Mathieu Cataford et Markus Vidicek et les défenseurs Jake Furlong, David Moravec et Dylan MacKinnon.

«C’est en arrière-pensée pour tous les gars qui étaient là l’an dernier. Ç’a été dur, ce qui est arrivé en finale. Heureusement, on a encore une bonne équipe prête pour essayer de gagner à nouveau et tout le monde est sur la même page.»

Un passage à Columbus formateur

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Même s’il domine offensivement dans la LHJMQ depuis trois saisons, plusieurs personnes continuent de douter du potentiel de Jordan Dumais de faire la transition de façon efficace chez les professionnels. Le principal intéressé n’est évidemment pas d’accord et son récent séjour à Columbus lui a prouvé qu’il était sur la bonne voie.

Après un excellent camp, une blessure au haut du corps a un peu mis un frein à son élan et à ses chances de commencer l’année avec les Blue Jackets qui, malgré tout, l’ont gardé dans l’entourage de l’équipe afin de prendre en charge sa réadaptation.

Là-bas, il a vécu la vie d’un professionnel, participant aux rencontres et aux entraînements de l’équipe comme s’il était un joueur régulier.

«C’est dur de mettre des mots sur comment j’ai vécu cette expérience, a-t-il reconnu. D’avoir la chance d’être autour des pros sur et hors [de la] glace, de voir ce qu’ils font à tous les jours, c’est vraiment cool. Tu vois qu’ils font toutes les petites affaires nécessaires et qu’ils sont constants dans ce qu’ils font.»

L’attaquant montréalais a donc tenté d’être une éponge et d’absorber le plus d’information possible pendant qu’il avait la chance de vivre la «vie de pro».

«Chaque joueur a sa personnalité et fait ses affaires à sa façon. Par exemple, les gars comme Patrik Laine ou Johnny Gaudreau sont des gars quand même discrets. Ils ne parlent pas trop et se concentrent sur ce qu’ils ont à faire.»

Le 20 octobre, les Jackets ont finalement renvoyé Dumais aux Mooseheads et ce dernier est retourné dans la LHJMQ avec la conviction qu’il avait fait un autre pas vers son objectif de jouer dans la LNH un jour.

«Je gagne en confiance à chaque année», assure-t-il.

Un poste avec ÉCJ?

Il s’agira d’une autre année importante pour Dumais qui espère aider les Mooseheads à remporter les grands honneurs après la déception de la défaite en grande finale face aux Remparts de Québec l’an dernier (voir autre texte).

Mais il devrait aussi se voir offrir une chance en or de se tailler une place avec Équipe Canada junior lors du camp d’entraînement qui devrait débuter dans un peu moins d’un mois, en vue du Mondial junior qui sera présenté cette année en Suède.

Dumais avait participé au camp d’entraînement l’an dernier et avait fait partie des derniers joueurs retranchés.

«Ce serait vraiment un honneur d’être invité à ce camp et de pouvoir représenter Équipe Canada.»

«Je serais vraiment honoré d’être invité là. Avoir le jersey Team Canada serait cool. À la fin de journée, j’essaye de contrôler les choses que je contrôle.»

La prestation de la semaine

Mathis Rousseau

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le gardien des Mooseheads a été tout simplement étincelant dimanche soir dans une victoire de 4-0 de son équipe face aux Eagles du Cap-Breton, réalisant 36 arrêts pour récolter son deuxième jeu blanc de la saison. Rousseau s’impose encore en ce début de saison comme l’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ. En 15 parties cette saison, il n’a subi la défaite qu’à une seule reprise, maintenant une moyenne de buts alloués de 1,79 et un pourcentage d’arrêts de 0,941.

Le duel à surveiller

Drummondville @ Rouyn-Noranda

► Vendredi 17 novembre, 19h, à l’aréna Glencore

Les Voltigeurs et les Huskies sont à égalité au sommet de l’Association Est de la LHJMQ avec un total de 28 points chacune, mais Rouyn-Noranda a un match de moins de disputé.

Le chiffre de la semaine

20

On a déjà un marqueur de 20 buts dans la LHJMQ. L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Justin Poirier a atteint ce plateau dimanche en marquant lors d’une victoire de son équipe face aux Foreurs de Val-d’Or. Le jeune attaquant de 17 ans est d’ailleurs tout feu tout flammes récemment alors qu’il a inscrit 11 de ses 20 buts lors de ses huit derniers duels.