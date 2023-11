«Matty, je t’aime tellement»: bouleversant hommage de Jennifer Aniston à Matthew Perry

Les admirateurs de la série Friends attendaient avec impatience la réaction de Jennifer Aniston à la suite du décès de son grand ami Matthew Perry, survenu le 28 octobre dernier. L’actrice a rendu hommage à «son petit frère» dans une émouvante publication Instagram publiée mercredi.

«Devoir dire au revoir à notre Matty a été une vague d’émotions insensée que je n’avais jamais connue auparavant. Nous vivons tous une perte à un moment de notre vie. Perte de vie ou perte d’amour. Être capable de vraiment s’asseoir dans ce chagrin vous permet de ressentir les moments de joie et de gratitude d’avoir aimé quelqu’un aussi profondément. Et nous l’aimions profondément», a écrit la star.

«Il faisait tellement partie de notre ADN. Nous étions toujours tous les 6. C’était une famille choisie qui a changé à jamais le cours de qui nous étions et de ce que serait notre chemin», écrit l’interprète de Rachel Green de la série Friends.

La comédienne a confié que son ami – Chandler Bing dans la populaire série télévisée – faisait tout pour faire rire les gens autour de lui et allait jusqu’à dire qu’il croyait qu’il allait mourir s’il «n’entendait pas le rire».

«Au cours des deux dernières semaines, je me suis penchée sur des textes que nous avons échangés. Rire et pleurer puis rire à nouveau. Je les garderai pour toujours et à jamais. J’ai trouvé un message qu’il m’a envoyé de nulle part un jour. Tout est dit», ajoute-t-elle en publiant une capture d’écran d’une conversation par messages textes partagée avec l’acteur.

capture d'écran Instagram Jennifer Aniston

«Matty, je t’aime tellement et je sais que tu es maintenant complètement en paix et hors de toute douleur. Je te parle tous les jours... parfois, je peux presque t’entendre dire: “Pourrais-tu être plus folle?” Repose-toi petit frère. Tu as toujours fait ma journée...», a ajouté l’actrice de 54 ans.

Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi, à son domicile de Los Angeles, le 28 octobre dernier. Il semble que l’alcool et la drogue n’étaient pas en cause. Il était âgé de 54 ans.