«On nous prend pour des cons»: des Montréalais en beau fusil face à la forte hausse des taxes résidentielles

La hausse salée des taxes résidentielles ne passe pas chez des Montréalais qui sont plusieurs à critiquer vertement la gestion des finances publiques de leur Ville.

«Ça n’a aucun sens, surtout quand on commence notre famille. Ça fait peur et ça ne donne pas le goût de rester à Montréal», déplore Patricia Guilbault, une mère de famille et co-propriétaire d’un condo dans Pierrefonds-Roxboro, qui attend son deuxième bébé.

Photo Olivier Faucher

Son arrondissement est celui où la hausse des taxes résidentielles annoncée mercredi par la Ville de Montréal est la plus élevée, atteignant 7,2%. En moyenne dans la métropole, l’augmentation est de 4,9%, un sommet depuis 2010.

La mairesse Valérie Plante a indiqué que sa ville pigerait dans le portefeuille des Montréalais plutôt que de couper dans ses dépenses, une décision difficile à avaler pour la plupart des citoyens à qui Le Journal a parlé mercredi.

«On est écoeurés»

Les récentes controverses révélées par notre Bureau d’enquête sur les voyages et repas coûteux de l’Office de consultation publique de Montréal et sur les bouteilles de vin de la mairesse sont d’ailleurs pointées du doigt par plusieurs.

«Les petits repas à droite à gauche, les repas d’huîtres à 347$, les voyages au Mozambique, on s’entend qu’on est écoeurés et qu’on est pris pour des cons», fustige Camille Chagnon, 41 ans et propriétaire d’une maison dans Pierrefonds-Roxboro.

Photo Olivier Faucher

Elle s’attend à devoir payer 300 à 400$ de plus avec cette hausse, alors que son compte de taxes avait déjà fortement augmenté le bond de l’évaluation foncière de 2022 de sa maison.

«Revoyez donc votre façon de faire, supprimez un petit peu de postes. Pour nous, ça fait mal. On le prend dans les dents», souffle Mme Chagnon.

«Dépensez moins et pensez plus aux familles», renchérit de son côté Mme Guilbault.

Difficile pour les retraités

Demetri Elias, qui passait le râteau devant sa maison du même arrondissement, explique qu’absorber cette hausse est «encore plus difficile» pour les retraités comme lui.

«Chaque augmentation, ça veut dire qu’il faut couper quelque part ailleurs, comme dans la nourriture. S’ils démontrent que l’argent améliore notre environnement, peut-être que ça peut être acceptable. Mais moi je ne vois pas quelque chose de différent.»

Même son de cloche chez Giro Aniello, qui répond «pas pantoute», lorsqu’on lui demande si la Ville gère bien son budget.

Photo Olivier Faucher

«On en a assez! À la fin du mois, on n’a pas d’argent pour payer toutes les factures» s’insurge le retraité de 82 ans.