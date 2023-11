Production de pornographie juvénile: ce photographe montréalais accusé de récidive

À peine après être sorti de prison pour avoir profité d’une jeune ado lors d’une séance photo, un photographe montréalais aurait récidivé si bien qu’il est de nouveau face à la justice pour production de pornographie juvénile.

La tête basse, Diego Aguirre est passé en coup de vent ce mercredi au palais de justice de Montréal, préférant garder le silence par rapport à l’accusation portée contre lui.

C’est que le photographe de 43 ans était encore sous le coup d’une probation à l’été 2021, lorsqu’il aurait produit du matériel illicite, ce qui pourrait maintenant lui valoir au minimum une année d’incarcération.

À l’époque, Aguirre venait de sortir de détention après avoir été condamné pour avoir profité d’une ado de 13 ans qui cherchait à se lancer dans le mannequinat. Le photographe, qui travaillait pour une agence et qui avait déjà pris des clichés légitimes de la jeune, l’avait réinvitée dans son studio tout en demandant à la mère à rester dans le corridor.

Or, la séance s’est vite transformée en prise de photos sexuellement explicites avec une tenue légère et des positions exposant ses parties intimes. La séance a pris fin quand la mère de l’ado est entrée dans le studio et qu’elle a vu le manège d’Aguirre.

Accusé au criminel, Aguirre avait plaidé coupable de production de pornographie juvénile, ce qui lui avait valu 8 mois de prison et un an de probation en 2020. Il avait également été inscrit au registre des délinquants sexuels.

Mais ces mesures ne semblent pas l’avoir calmé, puisqu’il aurait récidivé juste après. Ce n’est toutefois que cet été qu’il a été arrêté et accusé. Il avait par la suite été libéré en attendant son procès.

Et lors de celui-ci, la Couronne pourrait faire une preuve de « faits similaires », laissant entendre qu’Aguirre avait développé un modus operandi pour arriver à ses fins.

Il reviendra à la cour en février, afin de potentiellement fixer une date de procès.