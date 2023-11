QS et le PQ veulent savoir: depuis quand la CAQ discute du tramway avec la CDPQ?

Québec solidaire et le Parti Québécois veulent savoir depuis quand la CAQ discute du projet de tramway de Québec avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), à qui le gouvernement a donné six mois pour analyser tous les scénarios possibles.

• À lire aussi: Réseau structurant à Québec: la subvention d’Ottawa n’est plus garantie

• À lire aussi: Au moins 57 millions $ déjà dépensés pour des acquisitions de terrains pour le tramway

Vérification faite à plusieurs reprises par notre Bureau parlementaire, près d’une semaine après que le gouvernement ait enlevé le dossier du tramway des mains du maire de Québec, on ignore toujours le mandat précis qui a été confié à la CDPQ.

«Si le gouvernement nous mandate, en vertu de l’entente que nous avons avec lui, nous pourrons partir des besoins de mobilité qu'il a identifiés pour procéder aux analyses et recommander une solution de transport structurante pour la Capitale-Nationale», nous répondait, la semaine dernière, Emmanuelle Rouillard-Moreau, porte-parole chez CDPQ Infra.

«Des discussions entre la Caisse de dépôt et le gouvernement ont eu lieu dans les jours précédents la rencontre avec le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand», a-t-elle précisé, mercredi midi.

Personne au gouvernement n’a encore indiqué précisément depuis quand le gouvernement caquiste et la Caisse échangent à propos du projet de tramway à Québec.

Dans l’entourage du premier ministre, on assure toutefois qu’avant d’annoncer sa décision au sortir d’une rencontre avec le maire Bruno Marchand, le gouvernement s’est assuré auprès de la Caisse que le délai de six mois était suffisant pour en arriver à un résultat.

Transparence

Dans un commentaire sur le réseau social X, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon reproche au gouvernement et à la CDPQ d’entretenir le mystère.

«Ce refus de répondre en dit très long», dit-il. Lors de «la campagne dans Jean-Talon, le PQ demandait de la transparence à la CAQ quant aux intentions du gouvernement dans le dossier du tramway», rappelle le chef du PQ.

«La CAQ avait-elle déjà contacté la Caisse pour se débarrasser du dossier», soulève-t-il.

Le porte-parole solidaire en matière de Transports, Etienne Grandmont, abonde dans le même sens. Il rappelle que la CAQ a pourtant participé à l’adoption de deux motions unanimes en soutien au projet de la Ville de Québec, le 21 septembre et le 24 octobre dernier.

«Geneviève Guilbault et François Legault discutaient depuis quelle date avec la CDPQ de la possibilité de reprendre le tramway? Avant le 24 octobre? La population de Québec est en droit d’avoir des réponses claires et transparentes. C’est une question de respect», insiste le député de Taschereau.

Rencontre statuaire

Les critiques des deux partis d’opposition surviennent alors que le premier ministre François Legault rencontrait, mercredi matin, le PDG de la CDPQ, Charles Emond.

«Nous avons discuté, entre autres, de projets d'infrastructures», a brièvement déclaré le chef caquiste, en publiant sur X une photo prise pendant cette rencontre statutaire, qui a lieu généralement une fois par mois.

Avec le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond.

Nous avons discuté, entre autres, de projets d'infrastructures. pic.twitter.com/lLx1cJGeaL — François Legault (@francoislegault) November 15, 2023

«Nous avons entre autres discuté de projets de transport collectif», écrivait le premier ministre, après sa précédente rencontre avec le grand patron de la Caisse, le 10 octobre dernier.

Avec le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Émond.

Nous avons entre autres discuté de projets de transport collectif. pic.twitter.com/PZ9cAcdXrc — François Legault (@francoislegault) October 10, 2023