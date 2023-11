Quoi qu’on dise, en matière d’emploi, le Québec surpasse l’Ontario

Le taux d’emploi au Québec surpasse celui de l’Ontario depuis 2018 et l’écart se creuse en notre faveur. En matière d’emploi, ce qui importe c’est que le maximum de personnes en âge de le faire puisse travailler. L’indicateur approprié est le taux d’emploi, c’est-à-dire la proportion des 15-64 ans qui occupent un emploi.

En septembre 2018, juste avant l’arrivée du gouvernement de la CAQ, le taux d’emploi était de 75,1% au Québec et de 73,2% en Ontario. Un écart de 1,9 point de pourcentage favorable au Québec. En octobre 2023, le taux d’emploi était de 78,1 % au Québec et de 74,2 % en Ontario. Un écart de 3,9 points de pourcentage favorable au Québec. C’est donc dire que parmi les personnes en âge de travailler, le Québec surpasse l’Ontario et l’écart a plus que doublé.

Un autre indicateur bien connu est celui du taux de chômage, c’est-à-dire la proportion des personnes à la recherche d’un emploi. En septembre 2018, le taux de chômage était de 5,5% au Québec et de 5,9% en Ontario. En octobre 2023, il était de 4,9 % au Québec et de 6,4 % en Ontario. C’est donc dire que depuis l’arrivée du gouvernement de la CAQ, le taux de chômage a baissé au Québec tandis qu’il a (très légèrement) augmenté en Ontario.

Emplois créés

Évidemment, si quelqu’un cherchait à faire mal paraître le Québec, il pourrait pointer vers le nombre d’emplois créés. À cet égard, l’Ontario est imbattable à cause de l’augmentation massive de sa population, essentiellement via l’immigration. En revanche, quand on remet les chiffres en perspective, le portrait est bien différent. De septembre 2018 à octobre 2023, la population active de l’Ontario a augmenté de 8,4 %, mais le nombre d’emplois de seulement 7,9%. Au Québec, la population active a augmenté de 4,5 %, mais les emplois de 5,2%.

En conclusion, tous les indicateurs – taux d’emploi, taux de chômage, création d’emplois – montrent que depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de la CAQ, le Québec surpasse l’Ontario en matière d’emploi.

Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie