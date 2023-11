Rachat par le Groupe Mach: plus d’un demi-milliard pour les immeubles de Stéphan Huot

C’est finalement pour un montant avoisinant les 560 M$ que le Groupe Mach rachètera une partie du parc immobilier de l’empire déchu de Stéphan Huot. Il ne manque plus que l’aval du tribunal pour procéder, aucun des créanciers ne s’étant opposé à l’ordonnance proposée.

Le pacte de plus d’un demi-milliard de dollars a été présenté en détail mercredi au juge de la Cour supérieure Jean-François Émond.

L’offre permettra le remboursement des créances prioritaires, soit les hypothèques légales et les taxes municipales, ainsi que le paiement aux créanciers de premier et de deuxième rang du Groupe Huot, donc les prêteurs institutionnels. On parle ici de sommes respectives totalisant 11,8 M$ et environ 544 M$.

C’est donc dire que le manque à gagner pour éponger les créances totales de 674 M$ liées aux cinq projets immobiliers visés par la transaction est d’environ 117 M$.

Ces créanciers de troisième rang comprennent notamment les investisseurs millionnaires recrutés pour tenter de sauver le Groupe Huot. Ces derniers ne perdront toutefois pas l’entièreté de leur mise puisque Vincent Chiara, dirigeant de Mach, leur offre une participation de 20% dans les nouvelles entités créées.

Pas d’opposition

L’ordonnance présentée mercredi a encore une fois fait l’unanimité parmi les créanciers. Ne manque plus que l’aval du juge Jean-François Émond, qui a pris le dossier en délibéré. Il a toutefois promis une réflexion rapide.

C’est que les parties souhaitent finaliser la transaction d’ici vendredi, ce qui permettrait de libérer les 100 M$ promis par le Groupe Mach dès la signature pour entreprendre les remboursements.

Le reste des sommes serait ensuite débité dans les prochaines semaines à mesure que le refinancement des projets s’active.

«Nous sommes confiants que c’est la meilleure offre qu’on peut avoir et qu’aucun créancier ne peut se plaindre que le processus n’a pas été fait comme il faut», a assuré le séquestre au dossier, Jean Gagnon, recommandant au juge Émond d’entériner l’entente.

Le séquestre a d’ailleurs eu un mot à l’intention des locataires des cinq complexes visés par la transaction, ainsi que pour les employés qui y sont liés.

Pour les résidents, il apparaît «évident» qu’une transaction les avantage. «Ils auront un propriétaire avec des objectifs à long terme beaucoup plus intéressant qu’un séquestre», a souligné M. Gagnon.

Quant aux employés, évidemment, ils ne peuvent être inclus dans une transaction, mais le Groupe Mach a confirmé que des offres leur seront envoyées.

Assemblée des créanciers à venir

En ce qui concerne Stéphan Huot et sa faillite de 1,2G$, il a été dévoilé mercredi qu’une assemblée des créanciers est prévue au dossier le 5 décembre prochain. Or, ses avocats et le syndic au dossier envisagent le report de la procédure en raison de la transaction avec Groupe Mach.

«La transaction va permettre de diminuer [d’environ] 600 M$ la dette de M. Huot», a fait remarquer le syndic responsable de l’affaire.