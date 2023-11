Fermer le chemin Roxham n’a rien réglé: record de demandes d’asile à l’aéroport de Montréal

Le nombre de demandeurs d’asile qui transitent par l’aéroport de Montréal a explosé en septembre dernier. Pendant ce même mois, le Canada a aussi atteint un record du nombre de ces migrants depuis au moins 2017, année où le chemin Roxham a commencé à faire les manchettes.

«Le gouvernement du Québec s’est mis un peu la tête dans le sable en se disant que fermer Roxham allait tout régler», a résumé Stephan Reichhold directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI).

En septembre dernier, pas moins de 3420 demandes d’asile ont été traitées dans les «points aériens» au Québec de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), soit via l’aéroport Montréal-Trudeau, une sorte de «nouveau chemin Roxham».

C’est un record pour un seul mois dans cette catégorie qui s’explique par le phénomène des demandeurs d’asile qui s’envolent avec un visa de voyage vers l’aéroport de Montréal, mais qui y présentent une demande d’asile à leur arrivée.

Cette façon de faire a pris une ampleur sans précédent depuis la fermeture du chemin Roxham en mars dernier, qui avait été pendant des années le principal point d’entrée des demandeurs d’asile au Canada.

Photo Olivier Faucher

«Nous pouvons vous confirmer qu’il y a effectivement une hausse récente des demandes d’asile faites à l’arrivée dans les aéroports au cours des dernières semaines, principalement des nationalités suivantes: Mexique, Inde, Kenya, Éthiopie Congo – RDC, Nigéria et Ouganda», a indiqué Jacqueline Roby, porte-parole de l’ASFC.

Une fermeture avec peu d’effet

Les données d’Immigration et réfugiés Canada montrent que la fermeture du chemin Roxham a eu un effet de courte durée sur l’afflux des demandeurs d’asile au Québec.

En effet, la province a connu une accalmie de quelques semaines, en mars et en avril dernier, mais l’afflux a repris de plus belle depuis.

Au Québec, septembre dernier a été le troisième mois où a été enregistré le plus grand nombre total de demandes depuis au moins 2017, année où le chemin Roxham a commencé à faire les manchettes.

À l’échelle du pays, un nombre record de demandes totales pour un seul mois a été enregistré en septembre dernier, avec 15 340. En effet, le reste du Canada, notamment l’Ontario, connaît une hausse jamais-vue de demandes d’asile alors qu’il était plutôt épargné par le phénomène à l’époque du chemin Roxham.

Accueil moins organisé

Selon M. Reichhold, le chemin Roxham avait l’avantage de permettre de mieux diriger les personnes demandant l’asile à leur arrivée «Ça allait relativement bien. On savait qui arrivait et tout était sous contrôle.»

Or, depuis sa fermeture, l’afflux des demandeurs a peu changé, mais la diversification des moyens avec lesquels ils entrent au pays rend la diffusion de l’information et l’organisation de leur accueil plus défaillant, selon Reichhold.

En effet, les chiffres montrent qu’ils sont plus nombreux à présenter des demandes dans des bureaux en sol canadien et à le faire par voie terrestre à l’un des postes frontaliers officiels.

Selon Frantz André, du Comité d’Actions des Personnes sans Statut (CAPSS), de plus en plus de demandeurs d’asile tombent rapidement en situation d’itinérance en arrivant au pays.

«J’ai beaucoup de gens qui arrivent avec beaucoup de détresse. L’autre jour j’ai dû payer un Uber à quelqu’un pour aller au YMCA parce qu’il a dormi la veille dans les rues et n’avait pas d’argent», raconte-t-il.