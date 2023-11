Sidney Crosby rappelle à sa façon aux poolers qu’il existe encore

Les Connor McDavid, Jack Hughes, Auston Matthews, Elias Pettersson et quelques autres vedettes âgées dans la vingtaine suscitent aujourd’hui l’attention des partisans et amateurs de pools de hockey, mais leurs prédécesseurs ont encore beaucoup à offrir, comme Sidney Crosby l’a prouvé à nouveau mardi.

Dans une victoire de 5 à 3 aux dépens des Blue Jackets de Columbus, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a réussi son 13e tour du chapeau en carrière, un premier depuis le 21 janvier 2022. À 36 ans, il montre qu’il a toujours de l’essence dans le réservoir, à la grande joie de son club qui a remporté ses cinq derniers affrontements. «Sid the Kid» n’a pas à rougir de ses statistiques, ayant récolté 19 points en 14 parties cette année.

Bref, tant que Crosby et son comparse de 37 ans Evgeni Malkin restent dans les parages, leur instructeur-chef Mike Sullivan se sentira en confiance. Le noyau des Penguins est bien en forme et il devra continuer ainsi si l’organisation souhaite retourner en séries éliminatoires après une exclusion le printemps dernier.

«Ces deux gars performent constamment à un niveau élite soir après soir. Il s’agit du testament de leur éthique professionnelle et des sacrifices qu’ils font en consacrant le temps et les efforts pour maintenir leur jeu à un très haut niveau, a déclaré l’entraîneur au site officiel des Penguins. Je ne pense pas que ce soit un accident s’ils sont capables de jouer sans cesse de cette manière.»

Les «nouveaux» font leur part

Si les habitués de longue date montrent le chemin à Pittsburgh, les «p’tits nouveaux» semblent suivre leurs pas sans trop d’encombres. Embauché dans la désormais transaction à trois formations avec les Sharks de San Jose et le Canadien de Montréal en août, le défenseur d’expérience Erik Karlsson a pris ses aises dans son nouvel environnement de travail. Sa fiche de +8 et ses 15 points l’illustrent bien, et jeudi, il a contribué avec un but et une aide. D’ailleurs, Crosby a profité de son talent indéniable quand le Suédois l’a repéré avant qu’il marque son premier filet de la soirée.

La chimie s’est installée entre Karlsson et ses coéquipiers de renom, même s’ils n’avaient pas joué ensemble dans la ligue avant la campagne.

«Je crois qu’avec le temps, vous voyez ce que les gars aiment faire. Et nous avons suffisamment joué l’un contre l’autre pour connaître les tendances de l’autre, a évalué Crosby. Selon moi, ce n’est qu’une question de temps pour tenter de voir le tout de manière identique. Puis, ce sera l’exécution. Regarder est une chose, accomplir en est une autre.»

Les «Pens» reprendront le collier en accueillant les Devils du New Jersey, jeudi.

