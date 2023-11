Décès de Karl Tremblay: un puissant deuil collectif partout au Québec

La mort d’un artiste québécois n'aura jamais autant secouée la population.

Lorsque plus de cinq stations de radio d’un marché donné jouent en même temps les pièces des Cowboys Fringants, on sent bien que toute la province porte un deuil collectif.

Autant à Québec qu’à Montréal, des restaurants ont diffusé des classiques du band. Des chaînes sont aussi entrées en émission spéciale.

Même s’il ne s’agit pas d’une surprise, des hommes et des femmes de tous les groupes d’âges ont été attristés d’apprendre la disparition d’un grand symbole de la culture québécoise. La mort de Dédé Fortin, le 8 mai 2000, avait également frappé très fort, mais peut-être pas à ce point.

TOMA ICZKOVITS

On parle d'éclipse médiatique lorsque plus de 20 % de l'espace médiatique d'un marché est occupé par un seul sujet. L’annonce du décès de Karl Tremblay a largement dépassé ce seuil mercredi soir. Instantanément.

La télévision, la radio, les journaux, les réseaux sociaux... Plus rien d’autre n’existait.

Au 98,5, au FM93 et sur l'ensemble du réseau Cogeco, à l'émission les amateurs de sports, qui a vu le jour en 1972, l’animateur Mario Langlois a craqué étouffé par les émotions en début de soirée.

À RDS, qui n’est pas vraiment une station culturelle, François-Étienne Corbin et Stéphane Leroux étaient aussi très émotifs pendant le 5 à 7.

Bien des gens se souviendront du lundi 17 juillet 2023 sur les plaines d’Abraham. Une dernière fois, avec courage, Karl Tremblay aura fait pleurer près de 90 000 spectateurs en oubliant sa maladie le temps d’une prestation mémorable.

Mercredi soir, ce ne sont pas des dizaines de milliers de personnes qui pleurent, mais quelques millions.

Sans le connaître, Karl Tremblay était, pour la plupart, un membre de la famille.