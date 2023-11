Deshaun Watson: une autre saison gaspillée pour l’homme de 230 millions

La saison de Deshaun Watson est terminée prématurément et il n’aura donc amorcé que 12 matchs en deux saisons. Ce n’était clairement pas le plan des Browns de Cleveland quand ils ont octroyé au controversé quart-arrière un richissime contrat entièrement garanti de cinq ans pour 230 millions.

Les Browns ont annoncé mercredi matin que leur quart-arrière devait subir une opération à l’épaule droite dans les plus brefs délais. Il traînait une blessure depuis le début de la saison et un coup encaissé en première demie, dimanche face aux Ravens, a provoqué une nouvelle blessure plus grave. Sur un autre jeu avant la fin de cette demie difficile, Watson a aussi subi une sévère entorse à une cheville.

Ironiquement, c’est dans cet état pitoyable qu’il a connu ses meilleurs moments comme quart-arrière des Browns. En deuxième demie, en dépit de la douleur, il a réussi ses 14 tentatives de passes pour 134 verges, ce qui a aidé son équipe à combler un déficit de 14 points pour remporter un crucial duel de division.

Il semblait enfin y avoir un réel espoir qu’il ait retrouvé sa touche de 2020 à Houston et voilà que les Browns, qui semblent condamnés au purgatoire à perpétuité par les dieux du football, se prennent une brique en pleine face.

Un investissement qui rapporte peu

Ce n’est toujours bien pas la faute de Watson s’il tombe au combat. Il n’en demeure pas moins qu’à la base, l’investissement des Browns constituait un risque énorme qui est loin d’avoir rapporté les fruits escomptés jusqu’ici.

Watson a été suspendu 11 matchs la saison dernière en raison de ses écarts sexuels louches, lui qui a été poursuivi par on ne sait plus combien de femmes. Cet automne, sa blessure à l’épaule lui a fait rater trois matchs complets et la vaste majorité d’un quatrième.

Watson n’a donc pris part qu’à 12 matchs depuis son acquisition fort contestée. Il a touché 92 millions de son contrat, soit 7,7 millions pour chacun de ses départs.

Ses statistiques sont loin d’être astronomiques, lui qui revendique 14 passes de touchés, mais aussi 9 interceptions, avec une moyenne anémique de 184 verges par rencontre.

De l’espoir?

En dépit des performances de Watson, qui n’ont clairement pas été à la hauteur de son contrat et des six choix au repêchage qu’il a coûtés (dont trois de premier tour), les Browns gagnent enfin parce qu’ils sont transportés par leur défense vorace.

Jusqu’ici cette saison, Watson n’était qu’une roue du véhicule et non le moteur, mais son talent immense et la promesse de jours meilleurs démontrée en deuxième demie, dimanche, a de quoi laisser les partisans des Browns amers.

L’équipe choisit, semble-t-il, de se tourner vers le quart recrue Dorian Thompson-Robinson, un joueur athlétique, mais qui semblait clairement mal préparé à son unique départ cette saison. Dans les quatre matchs que Watson a ratés complètement ou partiellement, les Browns ont montré une fiche de 2-2, mais Thompson-Robinson avait mal paru avec trois interceptions.

Même si Watson a encore déçu cette saison, l’attaque a mieux paru avec lui que sans lui. Lorsqu’il est sur le terrain, les Browns amassent 5,1 verges par jeu, 6,5 verges par passe et 4,6 verges par course.

Ce n’est pas la mer à boire, mais sans lui, la moyenne chute à 4,1 verges par jeu, 5,5 verges par passe et 3,7 verges par course.

Watson a apparemment toutes les chances de revenir en parfaite santé la saison prochaine, mais à la troisième année d’un pacte de cinq ans, il sera grand temps que des résultats concrets et convaincants soient au rendez-vous.

En attendant, le département analytique d’ESPN estime que les probabilités que les Browns se qualifient pour les éliminatoires ont glissé de 80% à 63%. Les partisans éprouvés de cette équipe maudite ont connu pire comme perspectives.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI: Bengals 27 Ravens 24

LA NFL EN BREF...

Un bouc émissaire chez les Bills

Le piètre rendement des Bills dans les dernières semaines fait en sorte que le coordonnateur offensif Ken Dorsey a été congédié. Il est remplacé par Joe Brady, qui était identifié comme une étoile montante du coaching avant un passage difficile chez les Panthers. Il faudra voir à quel point la stratégie offensive des Bills changera, mais l’équipe est quand même troisième en production de verges par jeu, deuxième en conversion de troisièmes essais et troisième en pourcentage de succès dans la zone payante. Pourtant, les Bills semblent clairement manquer de chimie. À Brady de trouver des solutions...

Retour au jeu pour Fields

Les Bears renoueront avec leur quart-arrière Justin Fields, qui a raté les quatre derniers matchs en raison d’une dislocation du pouce droit. Le choix de premier tour en 2021 a offert plus de bas que de hauts à l’organisation jusqu’à maintenant et il joue manifestement pour son avenir dans les semaines à venir. Que ce soit pour vendre sa cause à Chicago ou pour s’exposer en vitrine afin d’aller ailleurs l’an prochain, Fields doit produire. Avant sa blessure, il montrait des signes encourageants avec huit passes de touchés à ses deux plus récents matchs.

Les joueurs des Jets se parlent

Dans leur journée hebdomadaire de congé mardi, les joueurs des Jets ont choisi de s’enfermer à portes closes, sans entraîneurs, pour se dire leurs quatre vérités. Malgré une prestation honorable de la défense, l’attaque est pointée du doigt, elle qui n’a inscrit que huit touchés en neuf matchs cette saison. À leurs deux derniers matchs, les Jets ont autant de pénalités (17) que de points (18). Le Jets ont aussi montré la porte au porteur de ballon Michael Carter après une pénalité coûteuse dimanche, histoire de passer un message aux troupes.