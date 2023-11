LEGAULT, Raymond



Le 2 novembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Raymond Legault, époux de Madame Mireille Héneault.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Martin et Sylvain, sa soeur Thérèse, ses frères Roland et Yvon, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage, la famille vous accueillera le samedi 18 novembre 2023 à compter de 13h à la90 RUE WILFRID-RANGERST-CHARLES BORROMÉE, J6E 8M7suivi de la liturgie de la Parole à 14h à la chapelle de la résidence.(membre affilié FCFQ)Tél. : (450) 759-7148www.residencefunerairelanaudiere.com