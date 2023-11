Survivant d'un cancer de la prostate: «Allez vous faire dépister les gars», implore Régis Labeaume

Dans la foulée du décès du chanteur des Cowboys fringants, l’ex-maire de Québec -qui est lui-même un survivant du cancer de la prostate- lance un vibrant appel aux hommes à ne pas hésiter à se faire dépister.

Actuellement en voyage au Maghreb, Régis Labeaume a appris en se levant jeudi le décès de Karl Tremblay.

«C’est énormément triste. Comme c’est un cancer qui se soigne relativement bien, on a l’impression que les gens n’en meurent plus. Mais tu peux encore en mourir. C’est important de le dire», a-t-il déclaré.

Il donne aussi l’exemple de David Koch, mort de ce cancer en 2019 alors qu’il était le huitième homme le plus riche au monde avec une fortune d’environ 50 milliards de $.

«La résistance est très forte. Comme la médecine est très avancée, les gars ont tendance à ne pas vouloir se faire tester. Les médecins, les cancérologues, les chirurgiens font un travail merveilleux, mais ultimement, on peut encore en mourir. Un moment donné, il faut que tu choisisses la vie. Les gars, passé l’âge de 40 ans, doivent vraiment faire un effort et se faire tester», martèle-t-il.

La sexualité

M. Labeaume pense aussi que bien des hommes craignent pour leur virilité et s’est fait rassurant à ce chapitre.

«Tu as encore une vie sexuelle. C’est ce que les gars ne savent pas. Ils pensent que c’est terminé. J’essaye de le répéter pour que les gars se réveillent. Tu as encore une vie sexuelle après le cancer de la prostate et même une ablation de la prostate. Je sais que c’est ça le problème. Les médecins m’en parlent», insiste-t-il.

Il avait 62 ans en mars 2019 lorsque le diagnostic est tombé.

«J’ai choisi l’ablation. Les traitements doivent être pris très tôt pour augmenter tes chances du succès. J’ai décidé de jouer fessier. En fait, j’ai choisi la vie. Il y a des risques de récidives. Je passe encore des tests sanguins à tous les trois mois. Normalement, en mars 2024, je serai guéri», raconte-t-il.

Le politicien au verbe facile et parfois pugnace s’est cependant fait remonter les bretelles par son oncologue à son retour au travail.

«J’étais revenu un mois après mon opération et j’avais déclaré à toute la presse que j’étais guéri», lance-t-il dans un grand éclat de rire. Mon oncologue m’a appelé et m’a dit ‘là Régis tu nous mets un peu dans le trouble, parce que nous essayons d’expliquer que la rémission c’est cinq ans et tu dis au monde entier que tu es guéri au bout d’un mois. Ce serait vraiment gentil qu’à ta prochaine rencontre avec la presse tu leur expliques que tu n’es pas guéri.’»

Engagement

Régis Labeaume est l’un des ambassadeurs de l’organisation Procure qui tient actuellement son événement Noeudvembre pour amasser des fonds.

«C’est une organisation privée qui a pour objectif de fournir toute l’information sur le cancer de la prostate et qui contribue à la recherche. C’est assez extraordinaire. Allez sur le site», conseille Régis Labeaume.