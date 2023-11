Altercations sur la guerre Hamas-Israël: deux personnes bannies du campus de Concordia

Deux personnes qui ne sont pas étudiantes sur le campus de l’Université Concordia ne pourront plus y mettre les pieds après une enquête menée sur l’altercation qui a eu lieu le 8 novembre dernier au sujet du conflit entre le Hamas et Israël.

C’est ce qu’a annoncé le recteur et vice-chancelier de l’Université Concordia, Graham Carr, dans une lettre adressée mercredi aux étudiants, au personnel et aux professeurs et qu’a obtenu le «Montreal Gazette».

Il a également mentionné que des enquêtes sont en cours sur «d'autres violations possibles du Code des droits et responsabilités (de l'université) par des personnes internes et externes à la communauté universitaire».

Des tensions avaient éclaté le 8 novembre dernier sur le campus de l’université montréalaise lorsqu’un groupe qui tenait un rassemblement pour la communauté juive de Concordia et un autre formé d’étudiants arabo-musulmans soutenant la Palestine sont entrés en altercation.

Selon des vidéos diffusées sur les médias sociaux, certains en sont même venus aux coups. La police de Montréal était alors intervenue pendant plusieurs heures et avait arrêté une femme de 22 ans.

Le recteur Carr a profité de sa tribune pour lancer un appel au calme sur le campus, où il ne reste plus que trois semaines avant la fin de la session.

«Pour le bien de nos étudiants, je suis fermement convaincu que nous avons besoin d'une période de réflexion pour leur permettre de se concentrer sur leurs résultats académiques», a-t-il écrit selon le média anglophone.

«Je suis persuadé que nous sommes d'accord pour dire qu'une limite a été franchie dans notre ville et sur notre campus, que la haine et la violence n'ont pas leur place parmi nous et que nous devons faire tout notre possible pour protéger le caractère sacré de l'université en tant que lieu de recherche collégiale de la connaissance et de la compréhension», a-t-il ajouté.