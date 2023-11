Avec d’imposants moyens financiers, l’ambitieux grand modèle de langage IA d’Amazon s’appelle Olympus

Olympus, c’est le nouveau et ambitieux projet de grand modèle de langage (GML) (large language model) qui sert de base au robot conversationnel comme Grok, ChatGPT-4 d'OpenAI ou Bard.

Un grand modèle de langage permet à des agents conversationnels de répondre à des requêtes en langage naturel de façon syntaxiquement et sémantiquement correcte, en prenant en compte un grand nombre de paramètres, pouvant atteindre l'ordre du billion (1000 milliards ou 1012), peut-on lire dans le Grand Dictionnaire terminologique.

Amazon investit des millions dans la formation d'un ambitieux grand modèle de langage appelé Olympus, révèle l’agence Reuters selon deux personnes au fait du dossier, sous le couvert de l'anonymat, car les détails du projet n'étaient pas encore publics.

Olympus analyse jusqu’à 2 billions de paramètres, ont déclaré ces personnes, ce qui pourrait en faire l'un des plus grands modèles en cours d'apprentissage. Le modèle GPT-4 d'OpenAI, l'un des meilleurs modèles disponibles, calculerait un trillion de paramètres.

Amazon

Par l’équipe à l’origine d’Alexa

L'équipe est dirigée par Rohit Prasad, ancien responsable d'Alexa, qui dépend désormais directement du PDG Andy Jassy. En tant que responsable scientifique de l'intelligence artificielle générale chez Amazon, Prasad a fait appel à des chercheurs qui travaillaient sur l'IA d'Alexa et à l'équipe scientifique d'Amazon pour travailler sur les modèles d'entraînement, unissant les efforts d'IA dans l'ensemble de l'entreprise avec des ressources dédiées.

Amazon a déjà formé des modèles plus petits tels que Titan. Elle s'est également associée à des jeunes entreprises spécialisées dans les modèles d'IA, telles qu'Anthropic et AI21 Labs, pour les proposer aux utilisateurs d'Amazon Web Services (AWS).

Amazon

Pour les clients des services infonuagiques d’Amazon Web Services

Amazon pense que le fait d'avoir des modèles maison pourrait rendre ses offres plus attrayantes sur AWS, où les entreprises clientes veulent accéder aux modèles les plus performants, ont déclaré les personnes au fait du dossier, ajoutant qu'il n'y a pas de calendrier précis pour la mise en place du nouveau modèle.

La formation de modèles d'IA plus importants est plus coûteuse en raison de la puissance de calcul requise. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en avril, les dirigeants d'Amazon ont déclaré que l'entreprise augmenterait ses investissements dans les GML et l'intelligence artificielle générative tout en réduisant ses activités de traitement des commandes et de transport dans le secteur de la vente au détail.