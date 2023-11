[BALADO] Sécurité: comment déjouer une filature?

Bien des femmes vivent avec la crainte d’être suivies en se promenant seules dans la rue.

On peut se sentir suivi par un potentiel agresseur, ou par quelqu’un qui veut nous espionner, obtenir des informations sur nous, où on va, où on travaille, où on habite, à quelle heure on va on gym, ce genre de choses.

Comment repérer un suiveur? Puis comment réagir quand on craint qu’un potentiel agresseur ou un vilain curieux marche derrière nous?

Par exemple, comment font les espions pour déjouer les filatures?

Avec Baptiste Zapirain et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes:

