[VIDÉO] Bernard Drainville chante une chanson des Cowboys Fringants en point de presse

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a voulu rendre hommage à Karl Tremblay en entonnant une chanson des Cowboys Fringants lors d’un point de presse, jeudi.

• À lire aussi: Des funérailles nationales pour Karl Tremblay si sa famille est d’accord

• À lire aussi: Survivant d'un cancer de la prostate: «Allez vous faire dépister les gars», implore Régis Labeaume

Dans le cadre d’une annonce à l’Université Laval, le ministre Drainville a invité les gens sur place à fredonner avec lui «Toune d’automne», qu’il a chanté au complet au micro, avant de commencer son allocution.

«C’est tout le Québec qui est sous le choc», a-t-il d’abord affirmé. «Je vais faire une petite entorse à ce protocole (...), je vais avoir besoin de vous. On va se transformer en chorale et on va chanter une toune des Cowboys qui parle de l’automne», a-t-il ajouté, avant de s’exécuter, sous les regards surpris.