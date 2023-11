Budget Plante: autant pour les logements que pour les vélos

La Ville de Montréal a donc dévoilé son budget menant à une augmentation moyenne de 4,9% des comptes de taxes municipales.

Il est vrai que tout coûte plus cher et les villes ne sont pas à l’abri de l’inflation: le déneigement, la collecte des ordures, les travaux de réfection, les infrastructures, etc. On s’attend donc à ce que la facture soit plus salée pour la Ville et donc, de facto, pour les contribuables.

Choix politiques

Mais il y a tout de même des choix politiques coûteux qui se font. Des choix idéologiques. Dans le programme d’infrastructure 2023-2033, on prévoit l’injection de 580M$ pour le vélo. Oui oui, un demi-milliard de dollars, notamment pour accroître la fameuse autoroute urbaine de pistes cyclables et pour augmenter l’offre en BIXI.

Dans l’absolu, ce sont des idées louables, mais sont-elles prioritaires? Le même programme d’infrastructure prévoit un peu plus de 550M$ pour l’acquisition de terrains pour la construction de logements abordables. Grosso modo, on nous dit que le vélo est aussi important que le logement aux yeux de la Ville.

Sobriété

L’administration Plante nous demande donc de nous serrer la ceinture, parce que les temps sont durs. On nous présente un budget qu’ils présentent comme sobre. Or, la sobriété, ce n’est pas le versement d’un deuxième boni inattendu aux cadres de la Ville totalisant 6M$. La sobriété, ce n’est pas l’embauche de 400 nouveaux employés, comme si on n’en avait pas assez. La sobriété, ce n’est pas dépenser 90M$ pour fermer le chemin Camillien-Houde aux automobilistes, alors que la plus grande consultation du fameux Office de consultation publique de Montréal concluait le contraire. La sobriété, ce n’est pas d’élargir les périodes tarifées du stationnement à Montréal en nous faisant croire que c’est pour dynamiser les artères commerciales.

L’administration Plante nous demande de nous serrer la ceinture pour que les élus et les non-élus puissent desserrer la leur. Les Montréalais paient beaucoup et quand ils regardent par la fenêtre, ils n’ont pas l’impression d’en avoir pour leur argent. Ce budget pourrait faire en sorte de leur faire prendre un pont vers l’une ou l’autre des rives. C’est cela, l’étalement urbain.