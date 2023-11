Décès de Karl Tremblay: «Sur mon épaule» diffusée simultanément par plusieurs radios à 8h

Le titre phare Sur mon épaule du groupe Les Cowboys Fringants sera diffusé jeudi à 8h simultanément par plusieurs stations de radio en hommage à Karl Tremblay, qui a succombé à la maladie mercredi.

L’initiative qui revient au directeur de la programmation de 107,3 Rouge FM, Jean-Philippe Marcil, a suscité une adhésion spontanée, comme en témoignent de nombreux retweets.

L’annonce a fait le buzz sur les réseaux sociaux alors que les fans du mythique groupe de musique sont allés jusqu’à proposer des funérailles nationales à Karl Tremblay.

Outre l’initiative de 107,3 Rouge, des veillées sont programmées jeudi vers 19h au parc Jeanne-Mance, à Montréal, et à L’Assomption en hommage au chanteur disparu.

L’annonce du décès de l’artiste de 47 ans a provoqué mercredi une véritable onde de choc partout au Québec, laissant la musicosphère québécoise en deuil.

De nombreux artistes et politiciens ont uni leur voix pour pleurer la mort de Karl Tremblay et célébrer son impact indéniable sur la culture et la musique québécoises.

«Une grande étoile, une belle étoile. Une étoile filante. Karl Tremblay nous a quittés et c’est tout le Québec qui pleure», a tweeté le premier ministre du Québec, François Legault, sur X.