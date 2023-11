NICHILO BIGRAS, Donna

C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès d'une femme exceptionnelle, Donna Nichilo Bigras à l'âge de 69 ans. Ses ailes se sont déployées le 12 novembre 2023 après une lutte acharnée contre le cancer.Donna était une mère adorée, une épouse, une amie et un membre chéri de notre communauté.Elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie depuis 53 ans, Gilles, ses filles, feu Gina, Michelle (Stéphane), feu Gilles Jr., Tammy (Jimi) et Joanna (Donald), sa soeur Kimberley qu'elle aimait comme sa propre fille (Frank), ses petits-enfants adorés, Cédric (Laurianne), Kelly (Pierre), Nathaniel, John, James, Quentin et Ellie, sa belle-soeur Margaret-Anne (frère feu Angelo), ses soeurs de coeur Denise, Louise, Line, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces adorés, plusieurs cousins aimants qui étaient comme des frères et soeurs pour elle, ses meilleures amies Sadie et Mireille, sa famille élargie au Texas et en Italie, des amis qui sont devenus de la famille, et une multitude d'amis sincères.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 17 novembre 2023 de 19h à 22h au salon funéraire :107, RUE VINCENT, SAINT-CHRYSOSTOME, J0S 1R0450-826-3131Les funérailles se tiendront le samedi 18 novembre 2023 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome, située au 608 Rang Notre-Dame, St-Chrysostome, J0S 1R0. Samedi, les visites se tiendront à l'église à compter de 11h30.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don au : Coin de chez-nous,ou à l'organisme de votre choix.