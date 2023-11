Gaza: l'armée israélienne dit avoir saisi des «images relatives aux otages» dans l'hôpital al-Chifa

Un responsable de l'armée israélienne a déclaré jeudi que des «images relatives aux otages», capturés lors de l'attaque du Hamas en Israël, avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis dans l'hôpital al-Chifa de Gaza, pris d'assaut depuis deux jours.

Les images ont été trouvées sur du matériel «appartenant au Hamas», a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que l'opération militaire était encore en cours jeudi dans le plus grand établissement de la bande de Gaza, où se trouvent, selon l'ONU, environ 2300 personnes - patients, soignants et déplacés.

«Les soldats procèdent à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment alors que des centaines de patients et de membres du personnel médical se trouvent encore dans le complexe», selon la même source.

Des centaines de soldats encerclent tous les bâtiments du complexe, interdisant toute sortie et tirant sur les bâtiments, a rapporté dans l'après-midi un correspondant de l'AFP sur place.

Des soldats sont entrés dans les services des grands brûlés, des urgences, des dialyses et dans les chambres frigorifiées de la morgue, a-t-il ajouté.

En fin de journée, «les Israéliens ont demandé à ce que quelqu'un sorte avec un drapeau blanc pour négocier l'évacuation d'al-Chifa», a rapporté à l'AFP Youssef Abou Rich, le vice-ministre de la Santé du Hamas présent lui-même à al-Chifa.

Le directeur de l'hôpital, Mohammed Abou Salmiya, a répondu «nous sommes des civils et ceci est un hôpital, ce que nous voulons, c'est du carburant pour sauver la vie de nos patients», a encore raconté M. Abou Rich.

Ni eau ni électricité

Al-Chifa est présenté par Israël comme un centre stratégique et militaire du Hamas, ce que dément le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007.

Entrée dans l'hôpital mercredi, l'armée israélienne a confirmé à l'AFP que ses soldats étaient toujours déployés jeudi dans cet hôpital pour une opération «ciblée» et «complexe», conduite «par étapes».

Le ministère de la Santé du Hamas a de son côté affirmé que l'armée israélienne avait frappé plusieurs services de l'établissement. «Ils ont détruit le service de radiologie et bombardé le service des grands brûlés et des dialyses», a affirmé à l'AFP le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidreh.

«Ils sont dans le complexe et interrogent des médecins, des blessés et des déplacés», a-t-il ajouté. «Nous n'avons ni électricité, ni eau potable, ni nourriture (...) Des milliers de femmes, d'enfants, de malades et de blessés sont en danger de mort».

«Les bulldozers israéliens ont détruit en partie l'entrée sud» du complexe, «près de la maternité», déjà endommagée par des tirs d'obus de chars ces derniers jours, avait rapporté dans la nuit le ministère de la Santé du Hamas.

Israël a juré «d'anéantir» le Hamas depuis l'attaque sanglante lancée par le mouvement palestinien sur son sol le 7 octobre. Le mouvement islamiste est classé organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne.

Après sa première journée d'intervention mercredi, l'armée israélienne avait affirmé avoir trouvé «des munitions, des armes et des équipements militaires» du Hamas dans cet hôpital, publiant des images, ce qu'elle affirme être des armes, des grenades et d'autres équipements.

L'armée israélienne «n'a trouvé ni armes ni équipement» militaire à al-Chifa, avait répondu le ministère de la Santé du Hamas, affirmant «ne pas autoriser» la présence d'armes dans ses établissements.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces affirmations.