Las Vegas: nouvelle ou prochaine capitale mondiale du sport?

LAS VEGAS | Du football, du hockey, plusieurs disciplines de course automobile, de la boxe, des arts martiaux, des sports collégiaux, du soccer, du golf, des compétitions internationales ainsi que du baseball majeur et du basketball de la NBA dans les cartons, on en trouve pour tous les goûts à Las Vegas. Si bien, qu’avec la F1 et le Super Bowl, on peut se questionner: Vegas est-elle la nouvelle ou la prochaine capitale mondiale du sport?

Poser la question, c’est quasiment d’y répondre quand on observe l’offre sportive de cette destination de renommée internationale qui porte déjà le surnom de capitale mondiale du divertissement.

À une époque où le sport fusionne avec l'industrie du divertissement, un concept appelé «sportainment» dans lequel se spécialise le réputé professeur André Richelieu, du département de marketing de l'UQAM, c’est l’endroit tout indiqué.

La F1 de Liberty Media installe son siège social à Vegas. La UFC y est déjà dans ce marché incontournable pour les sports de combat.

Les Golden Knights comptent une Coupe Stanley en sept ans d’existence. L’Allegiant Stadium des Raiders attire les foules peu importe l’évènement qui s’y déroule. Les Aces ont défendu avec succès leur titre dans la WNBA. La série NASCAR roule à fond de train sur l’ovale du Motor Speedway.

Vitrine planétaire

Les bolides de la F1 rouleront sur la Strip lors des 10 prochaines années et la ville vibrera au rythme du grand championnat de la NFL en février. Le Grand Prix devrait générer des retombées économiques de 1,3 G$. Malgré l’extravagance et l’histoire de la région, c’est du jamais-vu. Celles du Super Bowl sont estimées à plus de 500 M$.

En prime, les réflecteurs du monde entier seront braqués sur ces deux rendez-vous sportifs majeurs offrant une vitrine inestimable à la cité. L’audience mondiale de la F1 se chiffre à plusieurs centaines de millions de téléspectateurs tandis que le Super Bowl est diffusé sur plus de 100 millions d’écrans.

«Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas déjà la capitale mondiale du sport, s’est exclamé Andrew Lanzino, vice-président aux partenariats sportifs et stratégies événementielles chez MGM International, en entrevue avec Le Journal au Bellagio la semaine dernière.

«Las Vegas a tant évolué comme destination. Il y a sept ans, aucune équipe professionnelle n’était établie ici. Les Golden Knights ont montré qu’il existe une forte demande pour les sports et les loisirs. Les gens voyagent pour ça. Cette ville est bâtie sur mesure pour répondre à la demande.»

L’explosion

«Il ne fait aucun doute que Las Vegas est la capitale mondiale du sport, a renchéri sans hésiter Sam Joffrey, président du comité organisateur du Super Bowl qui œuvre dans les hautes sphères de l’univers sportif américain depuis près de 30 ans ainsi que dans le marché du sud du Nevada depuis quelques années.

«La convergence entre les sports et les jeux de hasard a légitimé l’ascension de Vegas dans cet univers. Elle a ouvert ce marché au sport professionnel, a-t-il expliqué alors que les ligues professionnelles refusaient d’y être liées autrefois. Elle l’a amené à un autre niveau d’excitation. Et seul Vegas est en mesure de répondre à la demande constante des amateurs en plus de leur offrir une expérience complète.»

Pour exprimer son point, Joffrey a aussitôt brandi l’offre hôtelière qui dépasse les 150 000 chambres d’hôtel disponibles, l’exorbitante offre de restauration et l’interminable liste de sources de divertissement.

Selon lui, la venue de concessions de la NBA et de la MLB ne viendra que renforcer ses arguments et cimenter le surnom additionnel collé à Las Vegas. D’ici là, la région continuera d’accueillir des évènements sportifs majeurs.

La NBA y tiendra d’ailleurs les demi-finales et la finale du tournoi saisonnier en décembre. Le championnat de football de la division collégial Pac-12 sera disputé au Allegiant Stadium en janvier. Le rugby fera aussi une visite. Et à plus long terme, on sait déjà que le très populaire tournoi de basket collégial, le Final Four, débarquera au printemps 2028.

Toujours plus haut

Cette première édition du Grand Prix de Las Vegas sera évidemment à parfaire. Les organisateurs ont sous-estimé les impacts sur la communauté. Les préparatifs à la course, échelonnés dans la dernière année, ont posé leur lot de problèmes et créé des conséquences aussi dérangeantes que frustrantes tant pour la population que pour les touristes.

L’an prochain, ils devraient mieux s’y prendre après une édition de rodage.

Aux dires de Lanzino, Vegas en mettra tout de même plein la vue ce week-end. L’an prochain, elle repoussera encore la barre. Malheureusement, cette destination est condamnée à repousser ses limites et offrir le meilleur spectacle.

«On veut toujours se surpasser, que ce soit pour n’importe quel évènement sportif ou mondain comme la veille du jour de l’An. Vegas ne connaît pas ses limites, car il n’y en a pas. Comme au poker.»

Il n’est donc pas étonnant que cette cité, en constante adaptation et transformation, mette le paquet sur la manne sportive pour décrocher un autre surnom.

Les équipes sportives

LNH

Golden Knights (1 championnat)

LAH

Henderson Silver Knights

NFL

Raiders

WNBA

Aces (2 championnats)

USL

Las Vegas Lights FC

NBA et MLB

dans les cartons

Quelques grands évènements sportifs à venir

Grand Prix de Formule 1 (cette semaine) (jusqu’en 2033)

(cette semaine) (jusqu’en 2033) Finale nationale de rodéo (décembre)

