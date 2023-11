Le capitaine des Hurricanes n’est pas content

Malgré leur grand talent et les prédictions des experts qui les voyaient finir au sommet de leur section en 2023-2024, les Hurricanes de la Caroline livrent des performances en dents de scie, au grand dam de leur capitaine Jordan Staal.

Vaincus 3 à 1 par les étonnants Flyers de Philadelphie mercredi à Raleigh, les «Canes» affichent un dossier de 9-7-0 leur valant le troisième échelon de la Métropolitaine, deux points devant leurs adversaires du jour. Pourtant, la présence de hockeyeurs talentueux comme Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov, sans oublier l’émergence de Jesperi Kotkaniemi, devrait permettre aux hommes de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour de récolter davantage de victoires.

Or, des correctifs doivent être apportés et il n’est justement pas question de talent ici.

«En tant que groupe, il semble que nous n’avons pas complètement adhéré à ce que nous voulons accomplir et voilà ce que ça donnera : une équipe de ,500 qui remportera certains matchs et qui en perdra d’autres, dans une sorte de parcours parsemé de hauts et de bas. Ça devient frustrant un peu. Nous avons besoin de tout le monde. Je dois être meilleur, notre trio aussi. La contribution de tous est requise. Il faut commencer bientôt», a affirmé un Staal insatisfait au quotidien «Raleigh News & Observer».

Plus précisément, le vétéran aimerait voir les siens mieux se positionner sur la glace, notamment en privilégiant un jeu vertical, donc selon l’axe nord-sud, afin de passer plus de temps en zone ennemie.

«L’effort n’est pas fameux. Celui sur la façon voulue de jouer est ce qui nous empêche de progresser. Dans la Ligue nationale, vous savez un peu où la rondelle se dirigera à cause de la manière de faire les choses. Toutefois, on dirait que nous ne sommes pas trop sûrs de ce qui arrivera, a-t-il considéré. Ça commence à ressembler au jeu nonchalant que vous voyez en territoire neutre lorsque le disque rebondit et que les gars tournent en rond.»

«Il s’agit là d’un jeu moins direct que le hockey de l’équipe que nous connaissons et aimons. Je suis certain que nos partisans aient vraiment apprécié le match et je ne les blâme pas.»

L’entraîneur en veut plus

Le son de cloche est similaire du côté de Brind’Amour, qui espère plus de constance de son groupe. La marge de manœuvre au classement demeure réduite.

«Il le sait, c’est celui qui remet le tout en place depuis longtemps. Non, ce n’est pas suffisant, ce n’est pas assez régulier. C’est dur de gagner, de toute façon, et on se complique encore plus la tâche. On doit cesser de vouloir être spectaculaire et flamboyant ici et là», a affirmé le pilote.

La Caroline tentera de reprendre des habitudes gagnantes en recevant les Penguins de Pittsburgh, samedi.