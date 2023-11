Le décès de Karl Tremblay a des échos jusqu'en France

Le décès de Karl Tremblay a trouvé écho jusqu’en Europe, où plusieurs grands quotidiens francophones ont rapporté la triste nouvelle.

Les quotidiens français Le Monde, Libération et Le Parisien ont tous publié des articles annonçant le décès du chanteur des Cowboys Fringants. Le journal suisse Le Matin a aussi mis en ligne un texte sur le sujet, tôt jeudi matin.

Dans son article, construit autour d’une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP), Le Monde a souligné que Les Cowboys Fringants étaient «un véritable phénomène de société au Québec» et a rappelé que le groupe était aussi bien connu en France, où il s’était produit à plusieurs occasions.

Le groupe s’est affectivement bâti une bonne base de fans fidèles au fil des années en France et en Europe. Il avait d’ailleurs six concerts prévus en France cet automne, avant de devoir reporter sa tournée pour permettre à Karl Tremblay de subir des traitements contre son cancer de la prostate.

Deux solitudes

Alors qu’au Québec le décès de Karl Tremblay s’est retrouvé à la une de tous les journaux, la nouvelle a été traitée beaucoup plus sobrement au Canada anglais. Les quelques médias canadiens-anglais qui ont publié des articles sur le sujet – dont le Montreal Gazette, le Toronto Star et CTV News – se sont contentés de reprendre la dépêche de La Presse Canadienne. Une autre preuve qu’il existe bel et bien deux solitudes dans la culture canadienne.