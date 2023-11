Les 10 chansons des Cowboys Fringants qu’on n’écoutera plus de la même façon

La musique des Cowboys Frigants résonne encore plus fort au Québec après le décès de son chanteur Karl Tremblay mercredi, des suites d’un combat contre le cancer à 47 ans. Voici 10 chansons qu’on n’écoutera plus de la même façon.

Les étoiles filantes

Il suffit des premières notes de la chanson Les étoiles filantes pour me replonger en adolescence. Avec acuité, la pièce souligne le côté éphémère de nos existences. Impossible, aujourd’hui, de ne pas voir Karl Tremblay comme une des grandes étoiles filantes du Québec. (MP)

La tête haute

Karl avait de la difficulté à la chanter sur scène dernièrement. Et pour cause, ce texte, c’est presque en tous points ce qu’il a vécu. Le cowboy est parti la tête haute. «Si je suis au bout d’la route / De ma vie beaucoup trop courte / Je partirai quand même en paix / Sans éprouver de regrets.» (RGM)

Ici-bas

Sur les Plaines, le 17 juillet, les Cowboys jouent l’intro d’Ici-bas, Karl s’avance, se penche vers le micro et... pas un son. Étouffé par l’émotion, c’est à sa seconde tentative qu’il a pu commencer à chanter cette pièce dont chaque mot pesait mille fois plus lourd dans les circonstances. (CB)

L’Amérique pleure

On a l’impression de «voir toute l’Amérique qui pleure» depuis l’annonce du décès de Karl Tremblay. Cette chanson (engagée, évidemment!) sera là pour nous rappeler la peine ressentie après sa perte, mais aussi tous les bons moments rattachés à la présence et l’œuvre des Cowboys au fil des années. Des souvenirs qu’on pourra toujours revoir «dans notre rétroviseur». (SEN)

Sur mon épaule

Qu’on ait participé à ce spectacle inoubliable au Festival d’été de Québec ou qu’on ait visionné l’un de clips captés par certains des 90 000 admirateurs sur les plaines d’Abraham en juillet dernier, on sait que Sur mon épaule – et cette interprétation en parfaite communion avec la foule prenant le relais du chanteur malade – restera à jamais gravée dans le cœur des Québécois. (SEN)

Plus rien

«Il ne reste que quelques minutes à ma vie / Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis», chantait Karl au début de cette pièce. D’abord environnementaliste, le morceau nous fait maintenant penser directement au chanteur, et me donne le motton, quand il termine en lançant «Adieu l’humanité, adieu l’humanité.» Adieu, Karl. (RGM)

Ces temps-ci

Combien de fois ai-je écouté cette chanson avec la gorge serrée alors que je roulais sur la 138 vers Port-Cartier, là où mon cœur se trouvait pendant que ma tête était à 1000 kilomètres dans la direction opposée? (AC)

Ti-cul

Nous avons tous un peu de Ti-cul en nous et je crois que Karl le savait. Le chemin vers le bonheur et le succès est rempli de détours. Mais si on reste fidèles à nos convictions, notre p’tite histoire peut nous réserver de grandes surprises. (AC)

Le temps perdu

Sûrement une des premières chansons des Cowboys Fringants que j’ai entendues, tirée d’un poème de Jacques Prévert. Que j’aimais cette réflexion sur le temps qu’on perd trop souvent pour les mauvaises raisons! Un beau rappel qui prend encore plus de sens aujourd’hui. (MP)

Ruelle Laurier

Le groupe favori de mon fils de 8 ans, c’est les Cowboys. Alors pendant que j’écrivais pour Le Journal sur la mort de Karl, mercredi soir, je lui ai avancé qu’il serait approprié d’écouter sa musique. La fonction aléatoire de mon lecteur a sélectionné Ruelle Laurier. Mon gars, qui contenait ses émotions depuis que je lui avais annoncé la nouvelle en revenant de l’école, a fondu en larmes. Ruelle Laurier demeurera à jamais associée à ce moment de deuil père-fils. (CB)