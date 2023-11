Les jours d’école manqués à cause de la grève pourraient être repris

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, n’écarte pas la possibilité d’allonger le calendrier scolaire afin de reprendre des journées d’école manquées à cause de la grève, si le conflit se prolonge.

• À lire aussi: Grève générale illimitée: «Un travail colossal» à la table des négociations, assure LeBel

• À lire aussi: Une grève des profs «historique» qui pourrait être longue

• À lire aussi: Éduquons, qu'ils disaient... Eh, du con, j'entends

La décision n’a pas encore été prise et dépendra de la durée de la grève, a indiqué M. Drainville en marge d’un point de presse à l’Université Laval, jeudi avant-midi.

«On ne peut pas l’écarter, a-t-il affirmé. Même dans une situation de négociation, de renouvellement du contrat de travail, il ne faut pas oublier ce pourquoi nous sommes là, nous sommes là pour les enfants, pour assurer la réussite scolaire de nos enfants. C’est d’abord à eux qu’il faut penser. C’est sûr que cette question-là pourrait se poser, mais attendons de voir d’abord s’il y a grève et deuxièmement, la durée de la grève.»

Le ministre a rappelé que le calendrier scolaire prévoit 180 jours d’écoles et 20 journées pédagogiques.

Pas de relâche pour les élèves?

M. Drainville espère par ailleurs que ce congé forcé ne se transformera pas en «relâche» et invite les enseignants à fournir du travail à faire à la maison à leurs élèves.

J’espère que les directions d’école, les centres de services scolaires, les profs vont donner du matériel scolaire aux enfants pour qu’ils puissent continuer, un tant soit peu, leurs apprentissages. Mais il ne faut pas que ça devienne une semaine de relâche», a-t-il affirmé.

Les 65 000 profs de la Fédération autonome de l’enseignement prévoient déclencher une grève générale illimitée à partir du 23 novembre. Ils sont présents dans plus de 40% des écoles de la province, donc celles de Montréal, Québec, Laval et l’Outaouais.

Les autres enseignants sont membres du Front commun et seront en grève, avec le personnel de soutien et les professionnels du réseau scolaire, les 21, 22 et 23 novembre. Toutes les écoles publiques de la province seront alors fermées.

Plus de détails à venir.